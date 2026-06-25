Verano clave para el futuro de la energía en Murcia: Red Eléctrica acelera en Espinardo

La ciudad de Murcia experimenta hoy un evidente dinamismo económico e industrial y está poniendo las bases de su futuro. Con este objetivo en el foco, la capital de la Región requiere de una infraestructura eléctrica capaz de hacer realidad sus ambiciones de crecimiento.

Para dar viabilidad a esta transformación, Red Eléctrica avanza en la ejecución de un proyecto clave para el municipio: la construcción de un nuevo parque eléctrico de 220 kV en la subestación de Espinardo y una línea subterránea de doble circuito de 11,2 kilómetros para interconectarla con los nodos de El Palmar y Murcia (Patiño). Con una inversión que alcanza los 55,3 millones de euros, la compañía de Redeia responsable del transporte eléctrico y de laoperación del sistema español está desarrollando la nueva columna vertebral de la Región, aportando la potencia y robustez necesarias para atender la demanda residencial y empresarial a medio y largo plazo.

Incluido en la Planificación eléctrica vigente a nivel nacional, la ejecución de este proyecto se desarrolla en coordinación con el Ayuntamiento de Murcia con el propósito de acompasar las obras al pulso de la ciudad y minimizar las molestias a la ciudadanía. En este punto de los trabajos, Red Eléctrica ha puesto en marcha un plan de acción específico que inicia mañana y durará hasta agosto, con el objetivo prioritario de exprimir al máximo el periodo estival para acelerar los trabajos en la zona norte del trazado (área de Espinardo). Esta planificación busca aprovechar el escenario urbano más favorable del calendario en la zona, marcado por la reducción del tráfico rodado y la pausa entre cursos académicos en el campus de la Universidad de Murcia, evitando así interferencias en la rutina de estudiantes y profesionales de la UMU.

Los beneficios de este proyecto contribuirán a transformar el mapa energético local

Tres frentes para el verano

En conjunto, la estrategia concebida para este verano se concentra en tres actuaciones de gran envergadura y complejidad. Por un lado, se acometerán las restricciones al tráfico imprescindibles en el entorno de Espinardo y de la avenida Reino de Murcia para agilizar la obra civil de excavación y hormigonado de la zanja con dos grandes frentes de trabajo simultáneos. Por otro lado, se iniciará la primera de las dos perforaciones horizontales dirigidas previstas, una técnica de ingeniería avanzada que permite perforar el subsuelo de forma milimétrica para sortear de manera limpia tanto el cauce del río Segura como las vías del tranvía. Las obras se prolongarán hasta el último trimestre de 2027, pero solo tendrán afección sobre la movilidad urbana durante el presente. Los beneficios de este despliegue técnico contribuirán a transformar el mapa energético local. La creación de este anillo de transporte de electricidad incrementará sustancialmente la potencia disponible y creará un sistema mallado de alta fiabilidad, similar al de otras grandes urbes españolas.

Bajo el lema Más energía para el futuro de Murcia, el proyecto está concebido como una respuesta directa a las necesidades presentes y futuras de la ciudad, como una iniciativa a la altura de sus ambiciones para los próximos años. El propósito es claro: dotar a Murcia de una infraestructura de transporte eléctrico de primer nivel que optimizará la viabilidad de nuevos proyectos, tanto urbanísticos como de tipo industrial.

Fuerte impulso

Como destaca Maite Vela, delegada de Redeia en la Región de Murcia, este verano “damos un gran impulso a un proyecto que es sinónimo de progreso”. En este sentido, recalca, aprovechar los meses de verano en Espinardo “nos permitirá avanzar minimizando las molestias en esa área”, en línea con la sensibilidad con que ha sido diseñado el cronograma de los trabajos desde su inicio.

De este modo se compatibiliza la realización de una obra clave para Murcia con la mínima afección para su población. Y es que no estamos ante una simple mejora de la red, sino ante la base energética para el futuro de Murcia.