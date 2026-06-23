Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen del CalvarioTrama de las prótesisPrimarias PSOE MurciaFondeadores Mar MenorViolación ÁguilasPlanes Noche de San Juan
instagramlinkedin

PERSONAS MAYORES

España envejece con pocos geriatras: solo 2.000 profesionales ejercen en la sanidad pública

Entre las comunidades con más especialistas figuran la Comunidad de Madrid, Catalunya, Castilla-La Mancha y Aragón

Dos personas mayores pasando el rato al aire libre.

Dos personas mayores pasando el rato al aire libre. / ALVARO MONGE / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nieves Salinas

Llamada de atención de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) sobre la falta de especialistas que trabajan en la sanidad pública en un país donde casi 10 millones de personas (el 20,4% de la población) tienen hoy más de 65 años, el nivel más alto registrado en la historia. Con datos recabados por EL PERIÓDICO a través de la SEGG, en la sanidad pública trabajan solo entre 1.800 y 2.000 geriatras (16 por cada 100.000 habitantes).

Cifras que, considera el doctor Francisco José Tarazona, presidente de la sociedad médica, hablan de una cobertura geriátrica "insuficiente y desigual". Con comunidades donde los servicios están bien consolidados y otras donde la presencia de la especialidad "aún es limitada o casi inexistente".

Una prioridad

Entre las comunidades con más geriatras, señala el doctor, figuran la Comunidad de Madrid, Catalunya, Castilla-La Mancha y Aragón. En el otro extremo, coloca a Andalucía y País Vasco, "ambas con una situación extrema" porque no cuentan con servicio de geriatría en la sanidad pública y no ofertan plazas MIR. Seguidas de Galicia, Cantabria, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

El doctor Tarazona ha reclamado que el envejecimiento sea declarado prioridad estratégica de salud pública en España. Ha trasladado a las autoridades estatales y autonómicas la necesidad de garantizar el acceso equitativo a un geriatra para toda la población mayor con independencia del territorio. También mejorar la coordinación sociosanitaria, implementar estrategias de prevención de la fragilidad y la dependencia antes de que aparezcan y aumentar el apoyo institucional a la investigación en geriatría y gerontología.

Lucha contra la fragilidad

Entre las prioridades preventivas que la SEGG identifica como más urgentes figuran la lucha contra la fragilidad, la sarcopenia y el deterioro cognitivo; el uso racional de la medicación para evitar la polifarmacia; y la atención a la soledad no deseada y el aislamiento social, que la sociedad califica de "factores de riesgo tratables". También insiste en que el hospital no siempre es el mejor entorno asistencial y en que conviene trabajar activamente para prevenir hospitalizaciones innecesarias.

Noticias relacionadas

En una colaboración con la Fundación de Ciencias de la Salud, Francisco José Tarazona ha lanzado un mensaje que interpela al conjunto del sistema sanitario: "La prevención debe empezar mucho antes de los 65 años y debe ser una política de Estado". Además, advierte: "la actividad física es el mejor fármaco disponible para enlentecer el envejecimiento".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncian que un jefe de servicio del Ayuntamiento de Molina gastó casi 16.000 euros de dinero público en desodorantes, alcohol y comida precocinada
  2. Antonio Gambín: de guardia civil y policía local de Murcia a cumplir su sueño de ‘altos vuelos’ como piloto de avión
  3. El funcionario que se atrincheró ante Guillén
  4. Rozalén: 'Necesitaba que me dijeran te quiero y ha venido desde un lugar donde no he nacido
  5. Cortan la circulación de los trenes en Murcia por un incendio de matorral con dos focos junto a las vías del AVE
  6. ‘The Floor is Lava’ abre sus puertas en el Centro Comercial Thader
  7. Un incendio de matorral moviliza a bomberos y un helicóptero en un terreno del barrio Peral de Cartagena
  8. Los famosos ponen de moda los Soletes de la Región de Murcia: estos son los 10 locales elegidos por Viva Suecia, Arde Bogotá, Sexy Zebras y otros artistas

El incendio junto a las vías del AVE en Murcia 'revive' y moviliza un helicóptero y cuatro camiones de bomberos

El incendio junto a las vías del AVE en Murcia 'revive' y moviliza un helicóptero y cuatro camiones de bomberos

La Región se adelanta al reto de los residuos solares con una planta capaz de reciclar más de 420.000 paneles al año

La Región se adelanta al reto de los residuos solares con una planta capaz de reciclar más de 420.000 paneles al año

El Tribunal de Cuentas detecta un "desajuste" de 437 millones en las cuentas de la Región de 2023

El Tribunal de Cuentas detecta un "desajuste" de 437 millones en las cuentas de la Región de 2023

Lorca prohíbe hogueras en playas y zonas de campo próximas a áreas forestales por la Noche de San Juan

Lorca prohíbe hogueras en playas y zonas de campo próximas a áreas forestales por la Noche de San Juan

Cabo de Pop completa su cartel para dos días de música independiente gratuita

Cabo de Pop completa su cartel para dos días de música independiente gratuita

Más ayudas para que las empresas de inserción de la Región puedan contratar a personas vulnerables o en riesgo de exclusión social

Más ayudas para que las empresas de inserción de la Región puedan contratar a personas vulnerables o en riesgo de exclusión social
Tracking Pixel Contents