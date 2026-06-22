España, entre los "puntos rojos" del planeta donde más aumenta el estrés térmico que pone al cuerpo al límite

Una cosa es el calor que se refleja en los termómetros y otra muy distinta el que sufre el cuerpo humano. Según explican los expertos, este fenómeno se conoce como estrés térmico y reúne variables como, por ejemplo, temperatura, humedad, viento y niveles de radiación. Porque es la suma de todos estos lo que lleva al límite al organismo y provoca malestar, incrementa los problemas de salud y, en los casos más extremos, aumenta las tasas de mortalidad en una región. Un estudio publicado este lunes en la revista 'Nature Climate Change' afirma que la carga global de estrés térmico se ha incrementado a nivel global. Y que el sur de Europa, y concretamente España, destaca como uno de los grandes "puntos rojos" donde más ha aumentado este fenómeno desde los años 70. Los registros indican que ahora se sufre más por el calor tanto de día como de noche respecto a tan solo unas décadas atrás.

La investigación, liderado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, se basa en un análisis de datos climáticos globales desde 1950 hasta 2024 para entender no sólo cómo han aumentado las temperaturas sino, sobre todo, cómo todo esto ha aumentado el estrés térmico para el cuerpo humano. Y la conclusión es clara. El calor que sufren las personas está aumentando de forma más rápida y compleja de lo que sugieren las mediciones tradicionales de temperatura. "La exposición a al menos 1 día de estrés térmico extremo ha aumentado del 16 % al 22 % de la población mundial, lo que equivale a mil millones de personas adicionales desde la década de los setenta", afirma el trabajo, liderado por la investigadora Rebecca Emerton.

El sur de Europa sobre ahora hasta 50 días adicionales por año con estrés térmico fuerte a extremo, con temperaturas entre 32 y 46 grados, en comparación con la década de 1970

El análisis apunta a un panorama preocupante. Y es que en las últimas décadas ha aumentado de forma clara el calor percibo por la población de todos los rincones del mundo. Los registros confirman que a escala global ahora tenemos más días con estrés térmico en los que se alcanzan niveles peligrosos para el cuerpo humano, más noches peligrosamente cálidas y, sobre todo, más "eventos compuestos" en los que el calor no deja respirar ni de día ni de noche. La situación preocupa especialmente en el sur de Europa, el continente americano y gran parte de África ya que, según apunta este trabajo, en estas regiones se experimentan ahora hasta 50 días adicionales por año con estrés térmico fuerte a extremo, con temperaturas entre 32 y 46 grados, en comparación con la década de 1970. "Las temperaturas extremas con sensación térmica son ahora más frecuentes en todos los continentes", advierte el análisis.

Noches extremas

El estudio también desvela que las noches extremas se están calentando más rápido que los días extremos. Los modelos, de hecho, muestran que las noches más cálidas han aumentado a un ritmo medio de 0,32 grados por década, mientras que los días más cálidos lo han hecho a 0,27 grados por década. Con todo ello, según afirman los expertos que han liderado este trabajo, "los registros confirman que las diez noches más cálidas de cada año se han calentado más rápido que los diez días más cálidos" registrados desde los años 70 hasta ahora. Según los autores, este fenómeno es especialmente preocupante porque las noches cálidas reducen la capacidad del organismo para disipar el calor acumulado durante el día, aumentando así el estrés fisiológico y los riesgos para la salud durante los episodios de calor prolongado.

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Las noches más cálidas han aumentado a un ritmo medio de 0,32 grados por década, mientras que los días más cálidos lo han hecho a 0,27 grados por década

El trabajo, lejos de limitarse a lanzar un mensaje de alerta, defiende que ante el aumento global del estrés térmico es necesario reforzar de forma urgente las estrategias de adaptación y prevención por el calor. En este sentido, los expertos recomiendan integrar métricas de estrés térmico en los sistemas de evaluación del riesgo climático, ya que la temperatura del aire por sí sola puede subestimar el peligro real en condiciones de alta humedad o baja ventilación. También destacan la necesidad de desarrollar planes de salud pública específicos para el calor, sistemas de alerta temprana más eficaces y medidas de adaptación urbana como el incremento de sombra, la mejora del diseño térmico de los edificios y la creación de espacios que sirvan de refugio climático para hacer frente a los episodios cada vez más extremos.