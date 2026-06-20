El 90% de los fallecidos por ahogamiento mueren en zonas sin vigilancia

Desde 2017, el Informe Nacional de Ahogamientos no ha registrado un solo año en que la mayoría de los accidentes mortales hayan ocurrido bajo vigilancia. En aquel ejercicio, el 90% de las muertes se produjeron en lugares sin socorrista. En 2019, el porcentaje bajó ligeramente, al 81%. Pero la tendencia no mejora. Año tras años, casi nueve de cada 10 personas mueren en lugares sin socorrista.

En 2025, de los 472 fallecidos, 220 murieron en zonas donde debería haber habido servicio de socorrismo y no lo había. Otros 200 lo hicieron en espacios naturales no regulados donde nadie tiene obligación de desplegarlo. En total, esos 420 fallecidos en zonas sin vigilancia suponen el 89% de las muertes totales de 2025.

El ascenso es evidente: la pandemia fue una ficción: en 2020, con playas y ríos marcados por las restricciones, murieron ahogadas 338 personas, el mínimo de toda la serie histórica. Desde entonces, cinco años subiendo: 360 en 2021, 394 en 2022, 422 en 2023, 471 en 2024.

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Cada año es peor que el anterior, hasta llegar a los 472 fallecidos de 2025. Y 2026 no afloja: enero cerró con 25 muertos, el peor arranque de año en casi una década, y el acumulado de los cinco primeros meses sumaba 125 fallecidos con el recuento hasta mayo. 138 si sumamos los 13 que ya lleva junio, según los datos de la RFESS.

Respecto a las horas críticas: más del 55% de todas las muertes por ahogamiento registradas en los 11 años de la serie ocurrieron entre las diez y las seis de la tarde, con el pico concentrado entre las doce y las cuatro. Son las horas centrales del día, las de mayor afluencia a playas, ríos y piscinas. También las más fáciles de cubrir con personal de vigilancia.

Por comunidades

Por comunidades autónomas, Andalucía y Canarias encabezan el ránking acumulado del periodo 2015-2025, con más de 700 fallecidos cada una. Les siguen la Comunitat Valenciana y Galicia. Pero el caso gallego es el que más ha cambiado en los últimos años y presenta una tendencia má preocupante.

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En 2021, Galicia registró 17 ahogamientos. Al año siguiente fueron 42. En 2023, 46. En 2024, la cifra bajó a 39. Pero en 2025 volvió a dispararse hasta los 54, convirtiéndola en la segunda comunidad con mayor mortalidad por ahogamientos del año. Galicia engaña: a pesar de su reducido tamaño, es la comunidad con más kilómetros de costa de España (1.498, frente a los 910 de Andalucía). Su combinación de costa atlántica escarpada, sus ríos caudalosos y la escasa regulación de los espacios naturales, explica el problema.

En el extremo opuesto, comunidades de interior como La Rioja, Navarra o Madrid acumulan cifras bajas en términos absolutos (entre 1 y 9 muertos anuales). Pero, a pesar de no tener costa, registran una tendencia de ocio al alza en ríos y embalses. Madrid pasó de 3 muertos en 2022 a 9 en 2024. Navarra, de 1 a 5 en el mismo periodo.

Perfil

La franja de edad entre los 55 y los 74 años acumula entre el 35% y el 40% de todas las víctimas en cada uno de los 11 años analizados. El INA apunta a adultos que sobreestiman su forma física, subestiman las condiciones del agua o se encuentran con problemas cardíacos en el medio acuático.

Por nacionalidad, entre el 73% y el 84% de los fallecidos son españoles. El segundo grupo en peso son ciudadanos de otros países europeos, que representan entre el 17% y el 18% del total en los años anteriores a la pandemia y han bajado ligeramente desde entonces. Son, en su mayoría, turistas que desconocen las costas y ríos donde se bañan.

La distribución mensual de los ahogamientos es uno de los datos más estables de toda la serie. Julio concentra sistemáticamente entre el 19% y el 22% de las muertes anuales, el mes más letal sin excepción. Le sigue agosto, con entre el 15% y el 17%. Junio y septiembre aportan cada uno entre el 11% y el 14%. Entre estos cuatro meses se acumula entre el 60% y el 65% de todas las muertes del año. Pero los meses de invierno también preocupan. Enero, febrero y marzo suman cada año entre 50 y 80 fallecidos en el conjunto de la serie.

Conflicto en Barcelona

España no cuenta con un Plan Nacional de Seguridad Acuática unificado a nivel estatal. La prevención de ahogamientos y la seguridad en el medio acuático se gestionan a través de normativas autonómicas, directrices del Ministerio de Sanidad y el marco de actuación de las administraciones locales.

Barcelona ha sido una de las ciudades más paradigmáticas de los desencuentros entre el sector de socorrismo y la administración. En verano de 2025 encadenaron 27 días consecutivos de huelga. Finalmente, se llegó a un pacto. Este año, el secretario general de CGT en la sección de socorristas, Ignacio García, ya ha explicado que se encuentran "mucho más cómodos", tras alcanzar el año pasado un acuerdo con el Ayuntamiento.

Ley que nunca llega

Pero la seguridad en el litoral catalán sigue siendo motivo de debate. El sector del socorrismo lleva desde 2018 pidiendo una ley que unifique los criterios para toda Catalunya. Sin éxito: "No hay voluntad política. No se dan cuenta de que invertir en seguridad al final sale más barato. Pero en muchos lugares el socorrista sigue teniendo una silla extraña como puesto, en lugar de un puesto de vigilancia adaptado a las necesidades. Cada año obtenemos buenas palabras de la Generalitat, pero la ley nunca llega" cuenta a EL PERIÓDICO Nacho Ibáñez, portavoz de SOS Socorristes.

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Los muertos, no obstante, no son el único problema. La RFESS reconoce que por cada fallecido se producen muchos más episodios de riesgo que no terminan en tragedia: los casos con daños mayores, lesiones irreversibles o los rescates de socorristas no son contabilizados.