Novartis lanza 'Lleva la Delantera', una campaña de concienciación para empoderar a las pacientes con cáncer de mama

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico, la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC), AMOH (Asociación Cáncer Mama Ovario Hereditario) y Novartis han presentado 'Lleva la Delantera', una campaña de concienciación que tiene como objetivo empoderar a las pacientes en la gestión de su enfermedad, proporcionándoles información clara y comprensible, e impulsar la conversación médico-paciente para favorecer la toma de decisiones compartidas y un abordaje integral. 'Lleva la Delantera' pone a las pacientes con cáncer de mama en el centro de su propio proceso, ayudándolas a abordar y gestionar su calidad de vida, la adherencia al tratamiento o el riesgo de recaída.

Cada año se diagnostican más de 38.000 nuevos casos de cáncer de mama en España, representando el 29% de los diagnósticos de cáncer en mujeres. Aunque la mayoría se detectan en fases tempranas, la preocupación no termina con la cirugía o el tratamiento inicial. Una parte de las pacientes continúa en riesgo de que la enfermedad reaparezca, a menudo como enfermedad avanzada. De hecho, el riesgo de recaída es la principal preocupación de futuro para el 84% de las pacientes con cáncer de mama precoz, según el Informe ImpOrta, realizado por FECMA, Actitud Frente al Cáncer, SOLTI, GEICAM, SEEO y Novartis.

La presidenta de FECMA, Antonia Gimón, subraya que "es fundamental seguir avanzando hacia una atención integral, personalizada y centrada en las necesidades reales de las pacientes, así como garantizar un acceso equitativo a los tratamientos innovadores, que están permitiendo mejorar la prevención de la recaída y ofrecer mejores perspectivas de futuro".

Además, es necesario proporcionar información clara y un acompañamiento integral durante el tratamiento y seguimiento de la enfermedad. "Cuando se dispone de información rigurosa, herramientas de apoyo y una comunicación fluida con los profesionales sanitarios, se puede participar de forma más consciente en la toma de decisiones compartidas y afrontar el proceso con mayor seguridad y confianza", apunta la presidenta de FECMA.

Llevar la delantera en la gestión de la propia enfermedad

La iniciativa subraya la importancia de abordar la diversidad de experiencias en el cáncer de mama. Elisenda Martínez, presidenta de AECMM explica que "cada mujer vive el cáncer de mama de forma distinta y sus necesidades cambian a lo largo del proceso. En fases tempranas, el miedo a la recaída es una de las principales preocupaciones, mientras que en el cáncer de mama metastásico el foco está en la progresión de la enfermedad y en mantener opciones terapéuticas eficaces. Por ello, es fundamental acompañar, informar y garantizar el acceso a la innovación en todas las etapas. Además, entre un 6% y un 10% de los casos se diagnostican ya en estadio avanzado, lo que refuerza la importancia de la detección precoz y de una atención ágil y equitativa".

'Lleva la Delantera' responde a esta realidad, sensibilizando sobre el impacto emocional y físico de la enfermedad, resaltando la necesidad de contar con un acompañamiento continuado y comprender las necesidades que surgen en cada etapa del proceso. De este modo, busca reducir la incertidumbre, favorecer una mejor adherencia al tratamiento y mejorar la calidad de vida.

La presidenta de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC), Maria Assumpció Vilà, destaca la importancia de que "las mujeres afectadas de cáncer de mama participen activamente en las decisiones sobre su enfermedad. Esto favorece una atención más personalizada, garantiza que dispongan de más información clara y rigurosa y les permite escoger de acuerdo con sus valores, preferencias y circunstancias personales".

Por su parte, Marisa Cots, presidenta de AMOH, destaca que "campañas como 'Lleva la Delantera' son especialmente necesarias porque invitan a las mujeres a anticiparse y a implicarse activamente en el cuidado de su salud. En cáncer de mama, la situación puede cambiar de un control a otro, por lo que la detección precoz y la vigilancia continua son fundamentales. Por ello, es importante fomentar el conocimiento del propio cuerpo y una actitud proactiva que permita identificar cualquier cambio de forma temprana y actuar con la mayor rapidez posible".

Además, 'Lleva la Delantera' pone énfasis en la necesidad de fortalecer la comunicación con los equipos médicos y el entorno social, así como en la importancia de una atención integral que incluya tanto los aspectos físicos como emocionales de la enfermedad. En este contexto, también se convierte en un espacio de reflexión y visibilidad, promoviendo una conversación social más empática y ajustada a las realidades de todas las mujeres afectadas para alcanzar una mejor comprensión social de la enfermedad.

Herramientas, recursos y talleres para acompañar a las pacientes

La campaña se ha presentado hoy mediante un encuentro que ha reunido a diversas asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y expertos en el campo del cáncer de mama para profundizar en temas fundamentales como el manejo del riesgo de recaída y la calidad de vida durante y después del tratamiento. El evento contará con la participación de Isabel Jiménez, reconocida periodista y embajadora de la campaña, quien sumará su voz a la causa para fortalecer la visibilidad de la campaña y empoderar a las mujeres afectadas.

El proyecto cobra vida a través de diferentes herramientas. Por un lado, píldoras de vídeo que ofrecen conversaciones rigurosas entre pacientes, asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios, conducidas por la periodista Isabel Jiménez. Estos vídeos recogen reflexiones sobre cómo afrontar el cáncer de mama de forma más informada y acompañada: entender el diagnóstico, anticiparse, participar en las decisiones y hablar con el equipo médico sobre dudas, miedos y expectativas. También profundizarán en el día a día con la enfermedad, la calidad de vida y la importancia de sentirse representada en los mensajes, el lenguaje y los espacios de apoyo. Las píldoras se podrán consultar en la web de Novartis, así como en sus redes sociales, y en la web y redes de FECMA, FECEC Junts contra el Càncer, AMOH y AECMM.

'Lleva la delantera' también contempla la celebración de talleres para pacientes en diversos hospitales españoles. Estos talleres tienen como objetivo ofrecer un espacio cercano, práctico y participativo para abordar temas relevantes para las pacientes, fomentando la información, el acompañamiento y el intercambio de experiencias. Contarán con la participación de asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios y abordarán aspectos cómo la importancia de anticiparse en el manejo de la enfermedad y el impacto del cáncer de mama en las diferentes esferas de la vida de la paciente.

En palabras de Amaya Echevarría, presidenta de Novartis en España, "el cáncer de mama es un desafío de salud global que afecta a millones de mujeres, y el riesgo de recaída sigue siendo una prioridad. Esta enfermedad impacta de una forma única a cada mujer, y cada paciente tiene su propio recorrido. En Novartis creemos que es crucial no solo asegurar el acceso a los tratamientos innovadores, sino también garantizar un abordaje integral que mejore los resultados y la calidad de vida. La colaboración con las asociaciones de pacientes es el eje para entender sus necesidades y, por ello, desde Novartis queremos escuchar sus voces y aprender de sus experiencias para dar una respuesta a lo que realmente es importante para ellas".