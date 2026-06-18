Elena Fragío, víctima de Adamuz seis meses después: “Lo que quiero es tener mi vida como la tenía antes, porque esa vida ya me la han quitado”

Elena Fragío viajaba en el vagón 1 del tren que descarriló el pasado 18 de enero a la altura de Adamuz (Córdoba) cuando regresaba a Huelva tras examinarse de las oposiciones de Instituciones Penitenciarias en Madrid. Seis meses después, la joven onubense sigue inmersa en una recuperación cuyo alcance definitivo todavía se desconoce. Durante los 103 días que permaneció inmovilizada en una cama escribió un diario por recomendación de sus psicólogas. Aquel ejercicio terapéutico acabó convirtiéndose en Adamuz. El último tren, un libro en el que reconstruye su experiencia desde la noche del siniestro hasta sus primeros pasos y con el que espera ayudar a otras víctimas a no rendirse.

Sentada en el salón de su casa, Elena habla con serenidad de una recuperación que aún está lejos de concluir. Mientras conversa, unas tiritas ocultan la cicatriz que recorre su mejilla derecha, una de las secuelas visibles de una noche que cambió para siempre su vida.

P. ¿Qué te ha hecho escribir este libro?

R. A mí me iban a ver a la habitación del hospital dos psicólogas todos los días y me dijeron que escribiera un diario, ¿no? Como para soltar todo lo que yo tenía dentro. ¿Qué pasa? Que al final pues tenía buena forma y ya cuando terminé pues me dijo mi hermana: “pues mándaselo una editorial". Ya investigué, lo mandé a dos o tres editoriales, y Rafa -el editor- en cuanto lo leyó quiso sacarlo. Esto al final es una historia 100% real. Lo cuento todo, no me callo nada.Todo lo que vivimos, todo lo que vi.

P. Seis meses después de ese 18 de enero, ¿cómo lo recuerdas?

R. Ahora es como una película. Lo recuerdo como si yo hubiera estado, pero viéndolo en el cine. Como si en el momento que a mí me ponen allí en las vías tirada a esperar que llegue la ambulancia, yo estuviera viendo una película. Según mi psicólogo es malo, porque es como que lo estoy bloqueando y luego a eso me tengo que enfrentar. Entonces, pues, tendré un largo camino hasta que lo desbloquee.

Nada más llegué al hospital, en la UCI, todos se ponían alrededor de mi cama para que le contara la historia de lo que había ocurrido. Yo estaba consciente en todo momento, entonces recuerdo todo. Yo me leo en el libro y no me reconozco.

P. ¿Cómo te has sentido tú escribiendo el libro?

R. Es como liberador. Me ha hecho pasar los 103 días que he estado en cama sin moverme siquiera de una forma más llevadera, más cortos. Era una forma de sentirme más liberada al exteriorizar todo lo que había vivido.

Elena Fragío, víctima de la tragedia de Adamuz. / Elías Luis Grao

P. ¿Cuáles son las secuelas que te han quedado?

R. Todavía no son claras, pero algunas se pueden intuir. Tengo un 40% de pérdida de audición en cada oído, luego limitación en movimiento porque yo me rompí la pelvis, el sacro. el pie, cuatro costillas, la nariz, el tímpano… Me han puesto cuatro tornillos de 8 cm -dos en la pelvis y dos en el sacro-, que eso pues me va a limitar un poco los movimientos. Luego el pie, que ahora mismo en la rehabilitación me está dando un poco más de problemas.

Todavía me queda mucha rehabilitación por delante. En lo que sí me va a afectar es a las oposiciones que fui a hacer ese día a Madrid. Ya no las puedo hacer más porque mis limitaciones médicas me lo van a impedir.

Luego está la cicatriz de la cara. Yo todavía no soy capaz de mirarme al espejo. Tengo estas tiritas que al principio me las ponía porque son reductoras de la cicatriz, pero solo dos meses. Ya no te reducen nada. Me las pongo porque yo sin las tiritas no me veo. O sea, no soy capaz de verme, porque tengo una raja que voy a tener el resto de mi vida. Supongo que espero que llegará un día en el que pueda mirarme al espejo.

P. Porque tú ibas en el primer vagón ¿no?

R. En el primero, el que se cayó por el talud. De hecho, ayer estuve con el chico que me sacó del tren y su padre, y me decían: “es increíble cómo saliste, las piernas eran de trapo. Estaban encharcadas en sangre”. Tengo además una raja en la rodilla. Me dieron nueve puntos o 10 puntos.

Salimos de allí muy mal. De hecho dices tú: "por qué yo he salido y otra gente no." Te sientes culpable y te preguntas eso todos los días.

P. ¿Y cómo ha sido ese encuentro?

R. Nosotros ya nos hemos visto dos veces más después del accidente. Yo conocía al chico porque era compañero mío de la academia y nos conocimos en Madrid. Cuando yo vi entrar a Víctor por la ventana lo llamé “¡Víctor!”, como diciendo “llevamos ya 1 hora y media atrapados”.

Ellos iban en el vagón cuatro. Cuando pasa el accidente, estabilizan un poco a la gente de su vagón y luego siguen hacia delante para ver qué hay. Vamos, la gente que estamos vivos en ese vagón hoy es por ellos dos. La ayuda llegó más o menos cuando estaba todo ya casi evacuado.

P. Cuéntame detalles del libro

R. El libro habla desde el viaje de ida hasta antes de que yo me ponga de pie. O sea, los primeros meses de recuperación, hasta el 30 de abril. Entonces, pues como que cuento como más o menos hasta mediados de marzo. He contado cómo he pasado los días de espera hasta que me operan. Es que yo pasé 10 días hasta que me metieron en quirófano con unos dolores terribles.

P. Algunas personas que han sobrevivido al accidente señalan que no se han encontrado bien atendidos. ¿Ha sido tu caso?

R. A ver, yo estoy super contenta tanto como me trataron en Cruz Roja como en Sevilla. Pero es verdad que al final se centraron en la pelvis y en el sacro y a otras cosas, como por ejemplo el tímpano, no le echaron mucha cuenta. “No, eso es revisión ambulatoria”, me decían y yo me he operado del tímpano la semana pasada.

Como que no le dieron tanta prioridad, entiendo que es un accidente grave, que al final la pelvis era la operación más importante, ¿no? Era lo más grave al final de lo que me estaba pasando en ese momento, pero tampoco como ponerlo en revisión ambulatoria.

Al final me he operado del tímpano por lo privado porque llegó un momento en el que necesitaba ir a ciertos médicos. A raíz del accidente me salió un bulto en el pecho y me han estado haciendo pruebas.

Entonces, esas citas médicas estaban tan dispersas... Todo era revisión ambulatoria, revisión ambulatoria. Pues decidimos tirar por el seguro porque, por ejemplo, yo fui a la Seguridad Social el 30 de abril y todavía estoy esperando la cita de rehabilitación. Yo estoy yendo al fisio privado porque, si no, cuando me llegue la rehabilitación ya estaré andando. Es como que nos han atendido, yo qué sé, como si nos hubiéramos caído de una bicicleta.

P. ¿Y la atención psicológica?

R. Yo estoy yendo a un psicólogo que me ha puesto Renfe, pero a mí en la Seguridad Social me han dado el alta porque, según ellos, estoy muy bien. De hecho, he ido a mi médica de cabecera y me ha derivado de nuevo, aunque hasta que me llegue la cita va a pasar tiempo.

A mí me ha llamado cuatro veces una señora durante diez minutos y, con eso, ha podido valorar que estoy muy bien. Cuando el psicólogo al que voy, que me ve una vez a la semana, dice que tengo trabajo para años. Ahora estoy tomando pastillas para dormir.

Elena Fragío. / Elías Luis Grao

P. ¿Y el tema de la indemnización y de los objetos personales?

R. Yo lo tengo reclamado, pero a mí todavía no me han devuelto nada de mis objetos personales, al menos económicamente, porque los objetos ya no van a aparecer. Es verdad que mi abogado me ha dicho que ya le han pedido el número de cuenta, así que supongo que me devolverán el importe de los objetos, pero yo todavía no he recibido nada.

En cuanto a la indemnización por daños físicos, hasta que no termine el juicio tampoco se puede hablar de ella ni de quién sea el responsable. El otro día solicité la ayuda de la Junta. También está el Real Decreto que cubre las lesiones, y creo que está muy mal hecho porque las lesiones psicológicas no las contempla. Tiene catorce categorías y, sinceramente, las categorías son de vergüenza. Te dan una cantidad de dinero que... no sé. Al final, tú no quieres dinero, tú lo que quieres es recuperarte.

Yo ahora mismo firmaría que no me dieran nada si pudiera volver al 18 de enero y no montarme en ese tren. Te lo digo de verdad. Yo no quiero nada. Lo que quiero es tener mi vida como la tenía antes, porque esa vida ya me la han quitado.

P. ¿Qué esperas con este libro?

R. Espero que le sirva a la gente, que le pueda servir para desahogarse o para entender que, cuando te pasa algo así, no debes tirar la toalla.

Yo podría haberla tirado, pero no lo he hecho. De repente te encuentras en una cama y te dicen: “No te vas a poder mover”. Luego, con el tiempo, te van dando fechas y sabes que fueron 103 días, pero al principio simplemente te dicen que no te vas a poder levantar de la cama.

De repente no puedes comer sola, no te puedes duchar, tienes que depender de otra persona para todo. Entonces piensas que te han quitado tu vida. Después te van diciendo las secuelas que te van a quedar y todo lo que tienes por delante, y dices: “Uf”.

P. ¿Cómo es tu día a día ahora?

R. Ahora mismo aguanto unos cuatro o cinco minutos de pie. Así que mi vida, a día de hoy, se mueve entre la silla, las muletas, el fisio y el psicólogo.

Me han quitado los estudios, me han quitado mis planes y, ahora mismo, mi rutina se resume prácticamente en eso: fisioterapia, psicólogo y visitas médicas.

P. Aunque aún estés centrada en recuperarte, ¿te has planteado qué camino te gustaría seguir a partir de ahora?

R. Es que estoy muy perdida, porque me han quitado el sueño de mi vida. Desde que tengo uso de razón quería estudiar Criminología o Psicología para trabajar en una cárcel y, de repente, me han cerrado todas las puertas.

Ahora mismo estoy bloqueada. No sé qué quiero hacer con mi vida. También es verdad que estoy demasiado centrada en recuperarme y ni siquiera me he planteado seriamente qué haré después. De hecho, según mi psicólogo, todavía no es el momento de ponerme a estudiar porque no tengo la capacidad de concentración necesaria.

Supongo que, con el tiempo, tendré que buscar algo que se parezca, algo que me ilusione de alguna manera. Pero duele mucho que te lo quiten todo de un día para otro. Que te digan: “Ya está, esto ya no lo puedes hacer”. Y es algo que voy a recordar toda la vida. Ahora mismo hay días en los que no me duermo hasta las tres de la mañana, incluso tomando pastillas. Es imposible. Por las noches se hace muy duro.

Luego está el hecho de que cada día, cuando me miro al espejo, me voy a acordar de lo que pasó. Una cicatriz en la rodilla la puedes olvidar más fácilmente, pero la cara la ves todos los días. Te lavas la cara, te peinas, te miras al espejo... y ahí está. Aunque dentro de cinco o diez años haya conseguido superar una parte de todo esto, cada vez que me vea la cara voy a recordar aquel accidente. Y convivir con eso no es sencillo.

No me voy a montar en un tren en mi vida. Ni en un metro, ni en un tranvía. Yo estudié en Sevilla y cogía el metro todos los días. Ahora no me voy a montar en ninguno de esos medios de transporte. Es que ni siquiera lo voy a intentar. Solo con la idea de acercarme a una estación de Renfe o de pasar por delante ya me encuentro mal. Empiezan a venirme imágenes a la cabeza y es imposible. No puedo. Mi psicólogo dice que, con el tiempo, puede que vuelva a montarme en un tren. Pero yo lo veo muy difícil.

P. Se ha debatido mucho sobre la gestión política del accidente. Desde tu punto de vista, ¿crees que el ministro Óscar Puente debería haber presentado su dimisión o, al menos, haber pedido disculpas públicamente tras lo ocurrido? ¿Habría supuesto algún tipo de reparación moral para las víctimas?

R. A ver, sinceramente, a mí la política nunca me ha interesado demasiado. Pero en este caso sí tengo una opinión muy clara: este hombre debería haber dimitido el primer día.

Que pida perdón o no lo haga ya no le va a devolver nada a nadie. Ni a las víctimas ni a las familias de las personas que fallecieron. Pero, por respeto a todos ellos, lo primero que tendría que haber hecho desde el primer momento era asumir responsabilidades.

Sin embargo, lo que hemos visto ha sido lo de siempre: unos culpando a otros y otros culpando a los de enfrente. Y al final nadie asume nada.

(Interviene José Ignacio Fragío, padre de Elena, presente en la sala)

J.I.F. Perdón, yo quería hacer un inciso. No es solo el sufrimiento de la víctima. También está el sufrimiento de la familia, y creo que es importante decirlo.

Yo, cuando llegué a Córdoba, no reconocí a mi hija. Cada vez que llegaba una ambulancia me acercaba a mirar. Recuerdo que le dije a Fátima, mi mujer: "No es Elena". Y cuando finalmente pasó mi hija y me habló, me vine abajo.

La hermana también lo está pasando muy mal, con mucha ansiedad. Y luego están todas las dificultades que hemos encontrado porque las ayudas han llegado tarde, mal o, directamente, no han llegado. Cada vez que ella tiene que ir al médico tiene que pelear para conseguir un volante, explicar cuarenta veces lo mismo y presentar cuarenta papeles.

Y hay familias que no tienen recursos económicos para afrontar todo esto. Necesitan ayuda de verdad. Hay familias que han tenido que pedir dinero prestado porque no lo tenían. Son auténticos calvarios.

Yo, cuando la vi por primera vez, no la reconocí. Me impresionó muchísimo su aspecto. Tenía la nariz rota, la boca destrozada, la cara llena de cortes. Los brazos y las piernas estaban llenos de heridas. Parecía como si hubiera recibido metralla por todo el cuerpo. Tenía cientos de pequeños cortes y cristales incrustados por todas partes.

Los puntos, la inflamación, la deformación que tenía en la cara... impresionaba muchísimo verla en aquel estado. Y eso es solo una parte. Todavía hoy sigue teniendo cristales incrustados. Estando en la UCI, a los dos días, me dijo: "Papá, me duele mucho aquí, en la nuca". Avisamos a los médicos y descubrieron que tenía tres cristales grandes clavados en la parte de atrás de la cabeza.

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