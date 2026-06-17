El edadismo y el desempleo erosionan la salud mental de los parados séniors: el 88% reconoce que afecta a su autoestima

Cuando se habla de desempleo sénior, el foco suele centrarse en las cifras, la dificultad que tienen los trabajadores mayores de 45 años en encontrar un empleo o en las consecuencias económicas que ser un parado de larga duración. Pero se presta poca atención al desgaste emocional que provoca esta situación, pese a que ser expulsado del mercado laboral y tener dificultades para reengancharse provoca pérdida de autoestima y una ruptura con las rutinas, los vínculos sociales y los proyectos de vida que tiene fuertes consecuencias para la salud mental.

Es la principal conclusión del informe '#TuEdadEsUnTesoro', elaborado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, con apoyo de la acción social de Caja Rural de Navarra y publicado este miércoles. El estudio se ha realizado mediante una encuesta a 936 profesionales mayores de 45 años que están buscando de manera activa empleo, de los cuales el 53% es parado de larga duración, es decir, lleva más de un año sin trabajo.

Y es que el paro de larga duración afecta al 35,1% de la población desempleada, pero asciende al 45,2% entre los mayores de 45 años y alcanza al 53% entre los mayores de 55 años. En términos absolutos, más de medio millón de séniors -en concreto 515.500 demandantes de empleo mayores de 45 años- llevan más de un año buscando trabajo sin éxito.

“Los datos muestran con claridad que la edad actúa como un acelerador de la cronificación del desempleo. A partir de los 45 años, y especialmente desde los 55, cada mes fuera del mercado laboral reduce las oportunidades de retorno y aumenta el riesgo de exclusión profesional. El gran freno sigue siendo el edadismo: prejuicios que asocian la edad con obsolescencia, menor flexibilidad o mayores costes laborales. Todo ello genera dificultades económicas, pero también una pérdida progresiva de autoestima, confianza y visibilidad social”, señala Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco.

Pérdida de autoestima

En efecto, el estudio indica que cerca de 9 de cada 10 sénior en desempleo de larga duración (el 88,2%) reconoce algún grado de afectación emocional derivada de permanecer tanto tiempo sin trabajo, fundamentalmente la pérdida de autoestima, porcentaje que sube hasta el 90,5% en el caso de los encuestados procedentes de Catalunya.

Es cierto que el desempleo puede afectar a la salud mental de cualquier persona, pero en el caso de los profesionales sénior, "los efectos suelen intensificarse". A partir de cierta edad, la pérdida del empleo no solo implica falta de ingresos, sino también una ruptura con rutinas, vínculos sociales, proyectos de vida y trayectorias profesionales. Además, las mayores dificultades para volver a encontrar trabajo, la percepción de ser discriminados por la edad o la sensación de que las oportunidades se reducen con el paso del tiempo "pueden generar una vivencia especialmente difícil", según el informe.

“El trabajo no solo aporta ingresos. También estructura el tiempo, genera relaciones sociales, proporciona reconocimiento y contribuye a construir identidad y sentido de propósito. Cuando desaparece, especialmente de forma prolongada, se rompe gran parte de ese equilibrio psicológico. En el caso de las personas sénior, este impacto suele ser aún más intenso, porque hablamos de profesionales que han construido gran parte de su identidad alrededor de su trayectoria laboral”, afirma Bravo.

Sensación de invisibilidad

Otra de las consecuencias del desempleo prolongado es que provoca una sensación de invisibilidad entre los séniors. Así, 53,2% de las personas encuestadas asegura sentirse infravalorada o invisible debido a su situación labora. En general, tienen la sensación de que su experiencia y trayectoria han dejado de ser tenida en cuenta.

"Lo más duro no es solo no encontrar trabajo, sino sentir que ya no cuentan contigo. Pasas de tener responsabilidades y experiencia a sentir que nadie espera nada de ti”. “Con el tiempo acabas dudando de ti misma. Piensas: ‘si nadie me llama, quizá el problema soy yo”, son dos de las reflexiones de desempleados séniors que contiene el informe.

Ante ello, el 65% de los encuestados considera muy importante encontrar trabajo, no solo para tener ingresos y cotizar para tener derecho a una pensión digna, sino por razones psicológicas. Además, casi la mitad (47,5%) concede una gran importancia a las motivaciones sociales, como volver a sentirse parte de un equipo, mientras que un 40% sitúa entre sus principales motivaciones la vocación y el deseo de seguir desarrollándose en su profesión o sector.

El edadismo

El estudio evidencia que el edadismo, la discriminación por edad, sigue siendo una de las principales barreras en el mercado laboral, dado que siguen presentes estereotipos que asocian la edad a una menor flexibilidad, obsolescencia y mayores costes laborales. Por ejemplo, el 75% asegura haber experimentado algún tipo de edadismo en los últimos dos años, ya sea de forma explícita (47,9%) o indirecta (27,1%), durante los procesos de selección.

La discriminación se percibe especialmente en las fases iniciales del proceso. 7 de cada 10 sénior sienten que su candidatura no supera el primer filtro y queda descartada antes incluso de llegar a una entrevista. Pero, en contra de lo que sugieren los estereotipos, los profesionales mayores de 45 años muestran elevada disposición de adaptación y de seguir aprendiendo.

Así, solo un 7,7% rechaza de forma rotunda la posibilidad de formarse. Además, muestran una actitud abierta hacia la tecnología y disposición a incorporarla a su vida profesional. De hecho, seis de cada diez, lejos de considerar las nuevas tecnologías como una barrera para encontrar empleo, las perciben como aliadas, en la medida en que pueden facilitar la búsqueda de oportunidades, mejorar la preparación de candidaturas, actualizar competencias o favorecer el acceso al teletrabajo.

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Sin embargo, un 37,7% sí las identifica como un obstáculo. Esta percepción responde, en parte, al temor a no contar con competencias digitales suficientes o a que la tecnología y la inteligencia artificial puedan sustituir determinados perfiles, mediante la automatización de tareas. Además, aunque el 42% afirma no encontrar ninguna barrera en su interacción con las nuevas tecnologías, un 58% sí reconoce algún tipo de dificultad.