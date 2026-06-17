Christina Koch, la primera mujer en viajar alrededor de la Luna, con la misión Artemis II, premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026

La astronauta estadounidense Christina Koch, primera mujer en viajar alrededor de la Luna como tripulante de la misión "Artemis II", ha sido distinguida con el Premio "Princesa de Asturias" de la Concordia 2026. El galardón, el último de los ocho que concede cada año la Fundación, cierra la nómina de este año con una figura que condensa en su trayectoria varios de los hitos recientes de la exploración espacial y, con ellos, una de las imágenes más visibles del avance de las mujeres en el ámbito científico y tecnológico.

El fallo se hizo público este miércoles, a las 12.00 horas, en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde el jurado —presidido por el presidente del Principado, Adrián Barbón— había iniciado sus deliberaciones la tarde anterior.

La elección de Koch pone el foco en un terreno en el que las mujeres siguen siendo minoría y donde ella ha sido pionera y una voz muy activa. Formada en aulas de ciencias donde a menudo era una de las pocas alumnas, la astronauta ha reivindicado el valor de los hitos de género que ha protagonizado. En octubre de 2019, junto a Jessica Meir, completó la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres, un momento que defendió como significativo: "Mucha gente saca motivación de historias inspiradoras protagonizadas por personas que se parecen a ellas, y creo que es una parte importante de la historia que hay que contar", afirmó entonces. Su promoción de astronautas, la de 2013, fue además la primera de la NASA compuesta a partes iguales por hombres y mujeres.

El "Princesa" llega apenas dos meses después de su mayor gesta. El pasado 1 de abril, Koch despegó desde el Centro Espacial Kennedy como especialista de misión del Artemis II y, durante los diez días siguientes, se convirtió en la primera mujer en rebasar la órbita baja terrestre y rodear la Luna, en una travesía que llevó a su tripulación más lejos de la Tierra de lo que ningún ser humano había viajado. Fue, además, el primer viaje tripulado de Estados Unidos a las inmediaciones de la Luna en más de medio siglo. Con ella completaron ese mismo hito sus compañeros Victor Glover, primer hombre negro, y Jeremy Hansen, primer canadiense, en alcanzar semejante distancia.

Fiel a un discurso que rehúye el protagonismo individual, Koch ha querido siempre repartir el mérito. "Esto no es el logro de ningún individuo; es un logro de nuestra agencia, de nuestro país, de nuestro mundo", sostuvo al ser seleccionada para la misión, en una declaración que resume bien su voluntad de dotar de una dimensión universal estos logros que, insiste, pertenecen a quienes la inspiran y a quienes ella misma representa. Esa idea se vio reflejada durante el viaje a la luna, cuando, contemplando la Tierra a través de una de las ventanas del módulo "Integrity" explicó que empezó a notar no solo la "belleza" del planeta, sino también "la inmensidad de la oscuridad que la rodeaba, lo que la hacía aún más especial". "Me hizo darme cuenta", contaría después, "de lo parecidos que somos, de cómo la misma cosa mantiene con vida a cada persona en la Tierra; evolucionamos en el mismo planeta y compartimos ciertas cosas sobre cómo amamos y vivimos que son universales".

Nacida en Grand Rapids (Michigan) en 1979 y criada en Jacksonville (Carolina del Norte), que considera su pueblo, Koch supo desde niña que quería ser astronauta. Ingeniera eléctrica y física por la Universidad Estatal de Carolina del Norte —donde se graduó tres veces y costeó parte de sus estudios con becas de la Astronaut Scholarship Foundation—, completó además una estancia en la Universidad de Ghana. Antes de vestir el traje de astronauta encadenó destinos en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta: comenzó como ingeniera en el Centro Goddard de la NASA y trabajó después en estaciones científicas remotas del Polo Sur, Groenlandia y Alaska, donde trabajó desarrollando tecnología de última generación.

Seleccionada por la NASA en 2013, su consagración llegó en 2019. El 14 de marzo despegó en la Soyuz MS-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional, donde permaneció 328 días seguidos —el vuelo individual más largo realizado por una mujer, superando el récord de Peggy Whitson— hasta su regreso, el 6 de febrero de 2020. Sumó seis salidas al exterior de la estación, por un total de 42 horas y 15 minutos.

Christina Koch con las trenzas flotando dentro del módulo "Integrity", con la tierra al fondo / NASA

Lejos de los focos, Koch reside en Galveston (Texas) con su marido, Robert —cuando supo que había sido elegida para el Artemis II y le pidieron discreción, fue la única persona a la que se lo contó—. Cultiva además una presencia muy popular en Instagram, donde comparte tanto las vistas imposibles de sus misiones como su afición a la escalada en roca y hielo, el montañismo o el surf; desde la nave Orion llegó a publicar una imagen suya mirando la Tierra con una trenza flotando, que tituló, con humor, como "las primeras trenzas en dejar la órbita terrestre (sin confirmar)". Una de sus estampas más celebradas, sin embargo, fue de su regreso a casa: el vídeo del eufórico recibimiento de su perra tras su misión en el espacio acumuló millones de visualizaciones.

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Con el de la Concordia se completa un palmarés que este año reúne también a la cantante y escritora Patti Smith (Artes), al estudio de animación Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades), a los impulsores de la secuenciación genética de nueva generación David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica), a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional), al historiador Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), al futbolista Leo Messi (Deportes) y al escritor Julian Barnes (Letras).