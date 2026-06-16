La princesa Leonor llega a Gran Canaria, pero no como alteza: así será su semana en la isla

La princesa Leonor ha hecho parada en Gran Canaria antes de continuar con la recta final de su formación militar y de iniciar, en septiembre, su etapa universitaria. Tras despedirse de la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (AGA, Murcia), la heredera al trono llegó este domingo por la tarde a la Isla como parte de un viaje de fin de curso junto a sus compañeros.

En Gran Canaria, como hacen todos los años los estudiantes de AGA, visitará hasta el viernes las instalaciones militares: Gando, búnkeres, Las Palmas de Gran Canaria y el radar de San Mateo, además de disfrutar de la playa, el poco tiempo libre que le quede, y de descanso. En este contexto, la estancia en el Archipiélago se enmarca como una actividad más dentro del calendario académico y militar, que culmina la finalización de una etapa clave en la instrucción. Leonor no llega a Gran Canaria como alteza, sino como alférez.

Leonor concluyó a principios de mes su periodo de formación en la AGA, en la base aérea de la localidad murciana de San Javier, donde fue condecorada con la Medalla de Oro de la Región, la Medalla de Oro de la Asamblea Regional y la Medalla de Oro del municipio, además de ser nombrada Hija Adoptiva.

El salto en paracaídas que no hicieron Felipe VI ni Juan Carlos I

En el tramo final de este periodo de formación, la princesa de Asturias también superó uno de los hitos más destacados de su instrucción militar: el curso básico de paracaidismo en la Escuela Militar Méndez Parada, en la base aérea de Alcantarilla, convirtiéndose en la primera integrante de la Familia Real española en ejecutarlo. Ni su padre Felipe VI ni su abuelo Juan Carlos I la realizaron.

El próximo curso estudiará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, que empezará en septiembre como todos los alumnos. No obstante, antes de iniciar el nuevo ciclo formativo, ha aterrizado en Gran Canaria, como realizan cada término de curso los alumnos de la AGA de San Javier. Y lo hace como una alumna más. Leonor y sus compañeros estarán hasta el viernes en la isla. La Casa Real ha solicitado que la agenda sea privada, sin ningún evento comunicado al público ni convocado a la prensa.

Las otras visitas de Leonor a Gran Canaria

Esta no es la primera vez que Leonor de Borbón visita la isla. La hija de los Reyes ya había estado anteriormente, en lo que se considera su primera visita oficial, en enero de 2025. Aquella ocasión se produjo durante su formación militar a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, cuando realizó una escala en Las Palmas de Gran Canaria junto al resto de guardiamarinas antes de poner rumbo a Salvador de Bahía (Brasil). Esta parada formó parte del recorrido formativo del crucero de instrucción, una de las etapas clave en la preparación militar de la princesa. La heredera a la Corona formó parte del contingente de 76 guardiamarinas que realizaron el crucero de instrucción número 97 de la histórica embarcación del buque-escuela.

La Princesa Leonor, durante su embarque en la fragata ‘Blas de Lezo’, a 14 de junio de 2025, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias (España). / EUROPA PRESS CANARIAS

La segunda ocasión tuvo lugar en junio del mismo año, cuando embarcó en la fragata Blas de Lezo. Durante su incorporación al navío, realizó las actividades habituales de integración en la dotación: presentación al equipo de mando, toma de contacto con las instalaciones y primeras instrucciones sobre la vida y el funcionamiento a bordo. A partir de ese momento, pasó a incorporarse a la rutina del barco, participando en la dinámica diaria de instrucción naval junto al resto de la tripulación.

Noticias relacionadas

En esta segunda estancia dentro de su formación militar, la princesa de Asturias se integró además en una fase de instrucción avanzada, participando en el ejercicio real de combate denominado Sinkex, que se desarrolló en aguas del Atlántico, a unos 550 kilómetros del Archipiélago. Estas maniobras aeronavales contaron con una amplia participación de medios y personal, con alrededor de 1.900 militares, una docena de buques, entre ellos el submarino Isaac Peral, y 16 aeronaves de distintos tipos, incluyendo helicópteros, cazas Harrier de la Armada, así como F-18 y Eurofighters del Ejército del Aire y del Espacio, en un despliegue conjunto de gran envergadura.