Solo el 6% de los niños de 0 a 6 años accede a la Atención Temprana, que debería llegar al 10%: "No es un privilegio, es un derecho"

En España, solo el 6% de los niños de 0 a 6 años accede a los servicios de Atención Temprana, pese a que esa cobertura debería llegar al 10%: "No es un privilegio, es un derecho", recuerdan desde la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) coincidiendo con la celebración el martes 16 de junio, del Día de la Atención Temprana.

La sociedad científica explica que existen grandes diferencias entre comunidades: algunas, con más del 10% de niños atendidos; mientras que en otras no se alcanza ni el 3%. Además, hay tres niveles de actuación diferenciados: prevención primaria, secundaria, y terciaria. En la mayor parte de las comunidades, los programas se centran en la 'prevención terciaria', es decir, en la atención de niños y de familias con graves dificultades (3% de los niños de 0 a 6 años).

Pero, como subraya José Luis Peña Segura, vocal de la Junta Directiva de la SENEP, deberían estar diseñados para atender al 10% de los menores y sus familias en situaciones de riesgo, o con signos de alarma (lo que se conoce como 'prevención secundaria').

Mejor crianza

Desde la SENEP se hace hincapié en que es fundamental ir más allá en este sentido y que la prevención primaria en Atención Temprana esté al alcance de todas familias, "para lograr la mejor crianza y el mejor cuidado del desarrollo infantil". precisamente cuando en la actualidad se percibe una preocupación por el aumento de los trastornos del neurodesarrollo.

Cada vez más familias precisan de acompañamiento y de atención especializada precoz, agrega el neuropediatra. "Las experiencias ricas y positivas durante la primera infancia pueden tener efectos positivos en el desarrollo cerebral, ayudando a los niños en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo de destrezas para la resolución de problemas, así como en la formación de relaciones saludables, y en la adquisición de distintas capacidades que le serán de utilidad durante toda su vida", indica.

La evolución que experimentan los niños desde la concepción hasta los 2 primeros años, los conocidos como los 'primeros mil días de vida', marcan el neurodesarrollo

Resalta que la evolución que experimentan los niños desde la concepción hasta los 2 primeros años, los conocidos como los 'primeros mil días de vida', no se puede comparar con ningún otro estadio, y marca el neurodesarrollo de una persona. "El neurodesarrollo, determinado genéticamente, puede ser modificado por la epigenética para bien o para mal. La neuropediatría en este sentido desempeña un papel esencial en la detección de alteraciones durante este periodo", advierte.

Etiqueta diagnóstica

Además, el portavoz de los neuropediatras recuerda que un niño y su familia en ningún caso deberían esperar a tener una etiqueta diagnóstica para acceder al programa de Atención Temprana de su comunidad autónoma: "La búsqueda del diagnóstico no debe demorar la intervención", apunta.

Es más, recuerda que los programas de Atención Temprana deben ser interdepartamentales (sanidad, educación, y servicios sociales) y que estos se organicen en el entorno comunitario, próximos al domicilio, y en coordinación con la familia, así como con los educadores, y con aquellas personas significativas en la vida del niño.

"Debe realizarse por un equipo de profesionales especializados en el desarrollo infantil, y facilitar la coordinación y las transiciones a otros servicios cuando sea preciso. La Atención Temprana no es un privilegio. Es la mejor inversión de futuro, en términos de salud, de mejora educativa, y de oportunidad laboral", insiste el doctor Peña.

Hoja de ruta

Finalmente, la sociedad científica insta a las comunidades a poner en marcha la hoja de ruta para la mejora de la Atención Temprana en España, publicada en el BOE en febrero del año pasado, de acuerdo con el Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana y que establece un marco referencial y común de "calidad, universalidad, responsabilidad pública, equidad, y de gratuidad".

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El documento "es fruto de un amplio consenso y aborda 9 líneas de actuación entre las que destacan la promoción de la prevención primaria, la reducción de tiempos de espera a un máximo de 45 días, y optimizar los sistemas de información y registro", concluye José Luis Peña Segura.