Visita del Papa a Tenerife
“Sí, sí, sí, el Papa ya está aquí”: León XIV llega con una hora de retraso al puerto de Santa Cruz para la misa de despedida de España
El sonido de las chácaras y los tambores gomeros acompañó la espera de los más de 35.000 fieles congregados en el recinto portuario, que guardaron un silencio sobrecogedor en el instante previo a la entrada del Santo Padre para la última eucaristía de su viaje al país
Humberto Gonar
La espera se hizo larga, pero no consiguió quebrar la emoción. El Papa León XIV llegó finalmente al recinto celebrativo del puerto de Santa Cruz de Tenerife con cerca de una hora de retraso para presidir la eucaristía con la que pone fin a su viaje a España.
Durante los minutos previos a su llegada, el ambiente estuvo marcado por los ritmos tradicionales de las chácaras y el tambor gomero, que acompañaron a los miles de asistentes llegados desde distintos puntos de Canarias. El eco de estos instrumentos fue la expresión de una acogida festiva y de un pueblo dispuesto a esperar a su Pontífice.
Sin embargo, el sonido dio paso a una escena completamente distinta cuando el momento de la llegada se hizo inminente. Las más de 35.000 personas congregadas en el recinto quedaron en un silencio casi sepulcral, una pausa de expectación y respeto que contrastó con la alegría de los instantes anteriores.
Ese silencio se rompió de golpe con un grito unánime: “Sí, sí, sí, el Papa ya está aquí”. La entrada de León XIV provocó una explosión de aplausos, emoción y vítores en una imagen que quedará como uno de los momentos más intensos de la despedida del Santo Padre de España.
La última misa del viaje comenzó así en un puerto convertido en templo al aire libre, donde la tradición canaria, la fe y la emoción colectiva se fundieron en una misma escena para despedir al Pontífice.
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