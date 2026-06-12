Los jóvenes con un uso problemático de las redes sociales tienen una peor salud mental

Un 6,7% de los alumnos catalanes tienen un uso problemático de las redes sociales, una cifra netamente superior al promedio del conjunto del Estado, que es del 5,7%. La cifra es peor entre las alumnas y en los estudiantes de bachillerato. Los estudiantes con uso problemático, además, puntúan peor en cuestiones como satisfacción con la vida y tienen mayores índices de ansiedad, depresión y riesgo de suicidio.

Este es uno de los datos más significativos del el estudio ‘Infancia, adolescencia y bienestar digital’, es una iniciativa de UNICEF España y la Universidad de Santiago de Compostela, entre otros organismos. Los investigadores relacionan este uso problemático de internet con el malestar emocional pero no de forma causal. Con todo, advierten de que "los datos revelan de manera inequívoca que quienes sufren este tipo de problemas [con las redes] tienden a presentar una peor salud mental". Por ello, los autores piden abordar este uso incorrecto de la tecnología desde una mirada "integral y comunitaria" implicando a instituciones, familias, sistema sanitario y educativo y escuchando a los menores.

Entre quienes admiten tener este uso problemático de las redes también se detectan más casos de violencia hacia los padres. La satisfacción con la vida de estos menores es de un 6,5 sobre 10, mientras que el conjunto de los alumnos catalanes se sitúan en el 7,8.

Ellas, con más malestar emocional

Uno de los datos significativos es que las jóvenes y los estudiantes de FP muestran unos índices de malestar emocional claramente superiores a la media. Es decir, que si el conjunto de los jóvenes tienen un 14% de malestar, si se recogen las respuestas de las menores, el porcentaje asciende al 20% y este porcentaje es del 22% entre los y las estudiantes de FP.

Lo mismo ocurre con los síntomas de ansiedad y depresión. Si bien el conjunto de los encuestados tienen un índice cercano al 14%, las jóvenes manifiestan de promedio un 18% y los y las estudiantes de FP, junto a los de bachillerato, superan el 20%. En depresión, también las estudiantes superan claramente la media, junto a los alumnos de FP y Bachillerato. En cuanto al índice de satisfacción con la vida, la puntuación es de 7,71 sobre 10. Un 19% de los jóvenes tiene una baja satisfacción con la vida.

Riesgo suicida del 7%

También las menores manifiestan pensamientos de muerte e ideas suicidas en mucha mayor medida que los chicos. El riesgo suicida de ellas es casi del 10% frente al 4% de ellos. Llama la atención que los estudiantes de FP muestran el doble de riesgo que los que cursan Bachillerato. Por ello, los autores del estudio piden aplicar una mirada de género sobre esta relación entre los jóvenes y la tecnología.

Acoso escolar: uno de cada cuatro

Los porcentajes sobre acoso escolar indican que casi uno de cada cuatro alumnos y alumnas lo ha sufrido en algún momento. Las víctimas de estos casos de acoso presentan indicadores peores en cuanto a satisfacción con la vida, ansiedad, depresión e ideas de suicidio. En este último caso el riesgo de suicidio se eleva al 16%, más del doble de la media.

Porno a los 11 años

La edad media de consumo de porno por primera vez es de 11 años. Un 9% de los alumnos han recibido alguna proposición sexual por parte de un adulto a través de internet. Este porcentaje es mayor entre las menores y llega al 11%. Ocho de cada cien alumnos tiene un consumo problemático de porno. Y estos jóvenes presentan índices mayores de sexting y de malestar emocional, así como peor calidad de vida. Otro indicador sobre sexo es que la gran mayoría, más del 77% conoce la plataforma online OnlyFans, donde abundan los contenidos sexuales o eróticos. Mientras, en 6 de cada 10 hogares el sexo -según indican los alumnos- es un tema del que no se habla nunca o casi nunca.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional por el consumo de pornografía de menores junto a la secretaria de Estado de Igualdad para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo. / MATIAS CHIOFALO

Uso generalizado de videojuegos

En cuanto a los videojuegos, los estudiantes dedican más de siete horas a la semana a jugar, especialmente los chicos (más del doble que ellas) y los estudiantes de FP. Uno de cada cuatro gasta dinero para tener más 'herramientas' en el videojuego. Y como sucede con otros indicadores como el porno o el uso problemático de las redes sociales.

Dar o no dar ejemplo

La encuesta ha relacionado dos indicadores: familias en las que los progenitores usan el móvil durante las comidas y un uso peor de las redes por parte de los menores. El resultado es que los padres y madres que miran el móvil tienen hijos con más consumo de porno, que aceptan más a desconocidos en redes sociales o que pasan más horas enganchados a estas aplicaciones.

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La investigación se llevó a cabo entre el 2024 y el 2025 mediante un cuestionario contestado en Catalunya por 11.400 alumnos de 10 a 20 años de centros públicos y privados. La mayor parte, el 63% eran estudiantes de ESO, seguidos de un 19% de primaria y un 13% de bachillerato. En general, los resultados de los estudiantes catalanes son similares a los que ha obtenido la encuesta en todo el Estado. Pero en cuanto al mal uso de las redes (la necesidad de estar permanentemente conectado, que interfiere en la vida cotidiana y tiene efectos emocionales y en las relaciones interpersonales), las cifras de Catalunya son peores.