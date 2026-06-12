Más de 325.000 niños y adolescentes españoles se han beneficiado de las ayudas de 100 euros para gafas y lentillas

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este viernes la campaña del Plan Veo, el programa de ayudas de hasta 100 euros para la compra de gafas y lentillas a menores de hasta 16 años, impulsado por su departamento. Desde que se puso en marcha en diciembre de 2025, más de 325.000 niños y adolescentes de toda España se han beneficiado de las ayudas y, en casi un 90% de los casos, ha sido para la compra de gafas. Sanidad va a financiar con 22 millones de euros adicionales el despliegue de este plan, además de los 47 millones que ya se destinaron, "para ampliar su alcance".

"Es una medida que, en apenas unos meses, se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de cómo la política pública, si existe voluntad política, puede mejorar de forma inmediata y tangible la vida de cientos de miles de familias", ha señalado la ministra en rueda de prensa. Más de la mitad de las personas beneficiarias tienen entre 12 y 16 años y alrededor de un 40%, se sitúa entre los 6 y los 11 años. "Estamos llegando a las etapas donde corregir el problema visual a tiempo puede marcar la diferencia en la trayectoria vital de ese menor", ha subrayado.

Continuidad

García ha comparecido junto con el presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral, quien ha señalado que el Plan Veo busca "una equidad en salud visual" que hasta ahora no existía en España y ha pedido la continuidad del programa para seguir detectando de forma precoz los problemas de visión de los menores y que todos tengan las mismas oportunidades.

"Hay políticas cuyo impacto se mide preguntándonos si una familia tiene hoy menos dificultades que hace un año para cubrir una necesidad básica para sus hijos e hijas y el Plan VEO es una de esas políticas", ha enfatizado la ministra. Entre los datos que ha aportado, indicó que, desde su puesta en marcha el pasado 17 de diciembre, más de 325.000 niños, niñas y adolescentes han accedido a esta ayuda. "Más de 325.000 familias que han visto reducida una carga económica que hasta ahora asumían íntegramente de su bolsillo", ha dicho.

Ópticas adheridas

La ministra ha agradecido la "extraordinaria colaboración" por parte del Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas. "Cuando el plan comenzó su andadura contábamos con 6.863 ópticas adheridas, ahora tenemos 7.718, lo que significa que más del 73% de las ópticas de nuestro país participan activamente en esta iniciativa", ha afirmado.

Los problemas visuales más frecuentes identificados han sido el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía

Además, ha detallado, más del 85% de las ayudas se han destinado a gafas graduadas y los problemas visuales más frecuentes identificados han sido el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía. "No estamos hablando de situaciones excepcionales o minoritarias, estamos hablando de necesidades muy comunes que afectan cada día a cientos de miles de menores y que pueden condicionar aspectos muy importantes de su desarrollo, el aprendizaje, la lectura o el desarrollo educativo", ha señalado.

Amplitud territorial

Mónica García también ha destacado la "amplitud territorial" del programa. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas con un mayor número absoluto de beneficiarios y, además, Galicia, Castilla y León y Castilla- La Mancha o La Rioja "destacan por sus elevadas tasas de acceso".

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"Esto nos permite afirmar que el Plan Veo está funcionando también como una política de cohesión territorial llegando tanto a las áreas metropolitanas como a aquellos municipios pequeños y también, cómo no, a los entornos rurales", ha concluido.