Partituras del coro de la Sagrada Familia ocultaban 'estelades' y un manual independentista de boicot

La visita del Papa a Barcelona ha sido un éxito diplomático y ciudadano, y la despedida en la Sagrada Família, un evento magnífico. Todo salió bien. Y ni un intento de boicot con 'estelades' de por medio descubierto a última hora logró empañar la misa solemne y la bendición de la Torre en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Porque entre las partituras del coro, la Policía Nacional, responsable en exclusiva de la seguridad dentro del templo, ha descubierto 'estelades' y un manual independentista para boicotear el acto, según han explicado a El Periódico fuentes conocedoras. El intento de boicot no se llegó a materializar.

"Dentro de esta partitura hay una estelada, en horizontal, de tamaño A3. Por favor, guárdala discretamente con las otras partituras hasta el final de la misa. Si quieres, al empezar el Virolai, sácala y sostenla en horizontal, detrás de las partituras. Hasta ese momento, por favor, no hagas nada con ella. Si no quieres, por favor, no hagas nada". Así empieza el texto escrito en catalán encontrado entre las partituras del coro que actuó ayer en la misa oficiada por León XIV ante decenas de autoridades, entre ellas los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

"No hay ningún partido político, organización ni coro detrás de esta acción. Cada símbolo es independiente, quiere decir lo que quiere decir y lo defiende quien lo muestra", añade el texto que continúa alentando a los coristas a pasar a la acción: "Al terminar el Virolai, los que queramos cantaremos Els Segadors".

El texto, una suerte de manual de instrucciones, indica los siguientes pasos a seguir: "Al acabar la obra con las velas, en el Mutis final, los que queramos gritaremos 'in-inde-independència'".

Y acaba reivindicando respeto por Antoni Gaudí: "El resto del acto, por respeto a Gaudí y a las personas que lo han organizado, haremos lo que está previsto".

Sin embargo, nada de eso sucedió. Ningún miembro del coro, formado por unas 600 personas, secundó las instrucciones y el espectáculo salió tal y como estaba previsto.

Fuentes conocedoras de los hechos han explicado a El Periódico que la fuerte presencia policial tanto de la Policía Nacional como de los Mossos d'Esquadra tuvo un efecto disuasorio e impidió que los instigadores del boicot llevaran a cabo sus acciones que pretendían "dañar la imagen de los Reyes".