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La visita del Papa a España, en directo | León XIV termina su estancia en Madrid con un encuentro con voluntarios

El pontífice ha llamado desde La Almudena a derribar muros que "dividen y aíslan" para edificar "algo hermoso"

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S.Vázquez / A. Romero / J. Quintana

Madrid

Doscientas mil personas se han lanzado a las calles de Madrid para despedir a León XIV este lunes por la tarde, en una intensa jornada. Tras oficiar este domingo una misa histórica y multitudinaria en la plaza de Cibeles y presidir un encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena, el Papa ofreció este lunes un discurso en su visita al Congreso. Además, por la tarde, se reunió con los obispos españoles, reservó tiempo para citarse con víctimas de abusos en la Iglesia, asistió a una oración en la Catedral de la Almudena y presidió un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

Armengol sobre la IA hace referencia a la encíclica del papa: "Que su razón de ser sea la búsqueda de la dignidad de todas las personas, el bien de los pueblos y no el enriquecimiento de unos pocos"

Armengol sobre la IA hace referencia a la encíclica del papa: "Que su razón de ser sea la búsqueda de la dignidad de todas las personas, el bien de los pueblos y no el enriquecimiento de unos pocos"

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

León XIV estará en Barcelona del 9 al 11 y después viajará hasta Canarias, donde el programa continuará del 11 al 12.

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Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

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