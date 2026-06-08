Maite Gaudí, descendiente del arquitecto: “Benedicto XVI me caía bien pero León XIV, mejor; creo que hará beato a Gaudí”

Será usted una de las protagonistas en el acto con el Papa en el Estadi Olímpic.

Sí.

Es usted descendiente de Antoni Gaudí pero además una activa defensora del recuerdo de su figura.

Soy presidenta de Amics de Gaudí de Reus. Desde 2017.

¿No hay polémica? ¿Gaudí nació en Reus?

Era de Reus, sin ninguna duda. No hay ningún documento que indique lo contrario. No sé qué más quieren los que dicen que no. No hay polémica, la buscan.

Maite Gaudí, este lunes en su domicilio, en Reus. / Ferran Nadeu / EPC

Su bisabuelo era hermano del padre de Gaudí. ¿Qué supone representar a la familia ante el Papa?

Me siento una privilegiada, doy gracias a Dios por vivir este momento, aunque esté yendo de cabeza.

¿Cuántos años tiene?

80.

¿A qué se ha dedicado en la vida?

Soy psicóloga infantil de profesión. Me he dedicado a todos los críos habidos y por haber. Ha sido una satisfacción.

"Como mucho quedan tres Gaudí. Mi hermano Eugeni y un familiar de otra rama, Antonio. Es un primo lejano. No hemos tenido mucho trato"

¿Siempre ha vivido en Reus?

No, mi marido y yo nos casamos en la Sagrada Família en 1973 -ahora se cumplirán 53 años- y vivimos ocho años en Barcelona. Estuvimos otros dos en Valencia, mi marido haciendo la mili; yo empecé a estudiar Psicología. Después él encontró un trabajo en Repsol y vinimos a Reus.

¿Ha seguido estos años la evolución de la Sagrada Família.

Sí, he ido viniendo muchas veces, para acompañar a alguien, a alguna visita.

¿Y siempre tuvo fe en que acabaría bien?

Sí, claro. Gaudí ya lo decía, que su ‘jefe’ no tenía prisa.

¿Es usted religiosa?

Sí. En casa lo hemos sido siempre. No fanáticos, pero religiosos. De ir a misa cuando toca.

¿Le hace ilusión verse con el Papa?

Mucha. Ya veremos qué hacemos, pero me gustará.

¿Qué tiene previsto decir?

Me harán dos preguntas, sencillas, sobre Gaudí y la Sagrada Família. Nada que me tenga que inventar.

¿Cuántos Gaudí quedan vivos?

Como mucho, tres. Mi hermano Eugeni y un familiar de otra rama, Antonio.

Con el mismo nombre del arquitecto.

Es un primo lejano. No hemos tenido mucho trato. Ellos no se han implicado en todo esto. En Reus se ha hecho una escultura, un mural, ellos no han tenido interés.

"No quedé nada contenta (del acto de colocación de una placa en el punto donde un tranvía atropelló a Gaudí). Me pareció un acto muy frío"

Usted es la Gaudí activista

Eso. La Gaudí ‘pencaire’.

Este domingo se colocó en Barcelona una placa en el punto de la ciudad donde Gaudí fue atropellado por un tranvía. No quedó muy contenta del acto.

No mucho. Bueno, nada contenta. Me pareció un acto muy frío. Llegamos y no me di a conocer, no me gusta hacerlo. Me senté en tercera fila. Algunos nos reconocieron, nos saludaron. Hice una foto de la placa. Y al acabar volvimos a Reus. No vi a nadie del ayuntamiento.

"En casa se hablaba de Gaudí. Mi padre y mi tía lo iban a ver a la obra. Tenían 12 y 14 años. Según mi padre, era cariñoso. Le llamaban ‘oncle’ Anton. Lo respetaban mucho."

¿Se hablaba en su casa de Gaudí cuando usted era niña?

En casa se hablaba de él. Mi padre y mi tía lo iban a ver a la obra. Y eso que ir de Reus a Barcelona era entonces hacer un viaje muy largo,. Según mi padre, era cariñoso. Le llamaban ‘oncle’ Anton. Lo respetaban mucho.

La Barcelona turística es considerablemente hija de Antoni Gaudí, porque mucha gente que viene a la ciudad lo hace para ver la Sagrada Família.

La mayoría viene por eso. El turismo es algo ambivalente. A mí las aglomeraciones me gustan poco. Y, claro, te agobias de que haya tanta gente, autobuses, todas las tiendas son de souvenirs. Es muy turístico todo aquello.

"A mí las aglomeraciones me gustan poco. Y, claro, (en la Sagrada Família) te agobias de que haya tanta gente, autobuses, todas las tiendas son de souvenirs. Es muy turístico todo aquello"

¿Estuvo usted en la consagración de la Sagrada Família por el papa Benedicto XVI, en 2010?

Sí. Ese día llovía, y en el momento de la consagración salió el sol. Fue bonito. Quedó una luz amarilla. Y luego el sol se volvió a apagar.

¿Le gustaba Benedicto XVI?

Ese Papa me caía bien, pero él de ahora, León XIV, me gusta mucho, me cae mejor. Es muy sencillo. Yo creo que él hará beato a Gaudí. Tienen que probar milagros que haya hecho. Está el niño que tenía leucemia y se ha curado. Una señora de Reus a la que sí que conocí, que estaba mal de la vista, le dijeron que se quedaría ciega. Se encomendó a Gaudí y de hoy para mañana ve. Formaba parte de la asociación de Reus pero le he perdido la pista. El tercer caso no lo conozco. Creo que Gaudí merece ser beato por muchos motivos.

Faltan 24 horas para ver al Papa. ¿Nerviosa?

No. Lo que estoy es un poco agotada. Esta tarde tengo que ir a hablar con niños a un colegio que han hecho dibujos sobre Gaudí. Mañana, inauguramos la escultura de Gaudí en Reus. Y después, que no me gusta correr, coge el coche y a Barcelona. Todo es correr, correr, correr. Con cinco años menos lo llevaría mejor. Hay noches en que no puedo dormir de lo cansada que estoy. Lo que me gusta es haber conocido a tantas personas interesantes y agradables. Gaudí engancha, la gente que toca a Gaudí tienen otro talante, viven con ilusión. Te facilitan las cosas.

¿Vive usted con su marido en Reus?

Con mi marido, dos gatos, nueve tortugas. Teníamos un mastín de los Pirineos, pero pasó alguien que lo envenenó. Creo que sé quién fue. No he querido más perros. Era tan noble, tan bonito.

¿Y partir del miércoles?

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Después de la visita, tranquilidad.