Encuentro con Sánchez, discurso en el Congreso y un acto en el Bernabéu, en el tercer día del Papa en Madrid

El encuentro con el presidente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el discurso en el Congreso de los Diputados, la reunión con los obispos españoles así como con víctimas de abusos, la visita a la Catedral de la Almudena y el encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu marcarán la agenda del tercer día del Papa en Madrid.

León XIV ha superado ya el ecuador de su estancia de la capital de España, donde ha iniciado su viaje apostólico que le llevará este 9 de junio a Barcelona (9-10 de junio), Gran Canaria (11 de junio) y Tenerife (12 de junio).

La agenda de este lunes comenzará a las 09.30 horas con un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura. Posteriormente, visitará el Congreso, donde a las 10.30 horas se encontrará con los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer Papa que pronuncie un discurso ante la Cámara.

Expertos en teología e historia creen que el Papa León XIV no evitará temas "incómodos" durante este discurso y prevén que "alce la voz" por los "empobrecidos", además de defender la dignidad de todas las personas y la acogida de las personas migrantes.

Así, en declaraciones a Europa Press, el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas Sebastián Mora cree que el mensaje del Papa en el Congreso va a ser "incómodo" porque hará "una llamada al compromiso profundo con la democracia, con la dignidad de todas las personas y una llamada también a los católicos a comprometerse en la vida política".

En todo caso, pide situar esta visita como "un viaje pastoral" para interpretar sus discursos, con una "llamada a una vivencia de la experiencia religiosa comunitaria, en clave de sinodalidad" en "un contexto de profunda secularización y también de unos movimientos en el ámbito religioso que parecen hacer pensar de un incremento de lo religioso". "Yo creo que va a ser un llamamiento a una profunda evangelización de lo social", zanja.

Por su parte, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra Pablo Pérez señala a Europa Press que el Papa "no buscará un enfrentamiento ni provocar" con su intervención ante el Congreso, aunque coincide en que no evitará temas "incómodos".

En todo caso, explica que, cuando un Papa se dirige a una asamblea política, lo hace hablando de "cuestiones pre-políticas" y, en este sentido, cree que seguirá "una línea de continuidad con sus predecesores". Además, apunta que "el aplauso o no" tras pronunciar sus palabras en el Parlamento "tiene una cierta importancia pero es solo la primera reacción" y que lo que determinará si el discurso es un "éxito" es que logre hacer "pensar" a los políticos.

León XIV será el primer Papa en pronunciar un discurso ante el Parlamento español pero no el primer Pontífice en hablar ante una sede parlamentaria. Tal y como recuerda Pérez, el Papa Francisco ya habló ante el Congreso de los Estados Unidos; Benedicto XVI, ante el Parlamento Federal Alemán, y Juan Pablo II ante el Parlamento Europeo y ante el Parlamento Italiano. Sus predecesores abordaron temas como "el alma cristiana de Europa y de España", el "cuidado a los más vulnerables" o sobre la "naturaleza humana", según indica.

Mientras, el doctor en teología, abogado y profesor de UNIR Javiermaría Ijalba, espera que León XIV "reitere su condena de la guerra, subrayando una vez más la dignidad de los inmigrantes, de los seres humanos particularmente vulnerables que huyen de la pobreza y la guerra, y que siga insistiendo en la necesidad de construir una paz justa y estable".

Después, a las 11.30 horas, el Papa se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo. Está previsto que el presidente de la CEE, Luis Argüello, dirija una alocución y que ambos firmen en el libro de honor. Además, habrá un intercambio de regalos y el Pontífice podrá saludar a los trabajadores de la CEE.

León XIV almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica. El Pontífice también tiene prevista una reunión de carácter privado en Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia podría producirse después e este almuerzo.

La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión, que el Vaticano confirmó el pasado viernes y de la que, según dijo, se proporcionará "más información" después del encuentro "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida".

El propio León XIV hizo referencia este sábado a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión que le ha trasladado desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "Sigue siendo una herida abierta", aseguró al respecto.

En este sentido, también señaló que se reunirá con algunas víctimas --pero "no todas" como precisó-- durante su primer viaje apostólico a España, al tiempo que reiteró su "compromiso" y el de toda la Iglesia para luchar contra esta lacra.

Además, durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real de Madrid, el Rey Felipe VI se refirió por primera vez al "dolor" causado por los abusos en el seno de la Iglesia y alabó la "firmeza" del Pontífice para acabar con esta lacra.

Desplazamientos en el Papamóvil

El Papa reanudará su actividad pública ya por la tarde en la que recorrerá la capital en papamóvil. El primer desplazamiento será a las 18.00 horas para asistir a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, situada junto al Palacio Real a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol.

Para llegar recorrerá la almendra central desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, pasando por la Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén, donde se encuentra la Catedral.

El último destino de la agenda del Papa será el encuentro multitudinario a las 19.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el Paseo de la Castellana. El trayecto hasta allí incluirá la calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina y la Plaza de los Sagrados Corazones hasta llegar al estadio.

Está previsto que unas 70.000 personas de parroquias, colegios católicos, hermandades y congregaciones reciban al pontífice en el Bernabéu, reconvertido en "un gran templo de fe", como indican los organizadores de la visita.

En este acto no faltará la magia, la música y las procesiones de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Jesús de Medinaceli a pie de campo. El evento, presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, contará con actuaciones como la de David Bustamante o el mago Jorge Blass.

En concreto, habrá más de 24.000 personas de las parroquias, más de 7.000 de las asociaciones, hermandades y movimientos, más de 7.000 de las comunidades educativas y en torno a 4.000 de la vida consagrada y sacerdotes, además de obispos y autoridades nacionales y locales y representantes del Real Madrid.

El Papa León XIV recorrerá el campo de fútbol en un buggy eléctrico para saludar a todos los asistentes. Este vehículo --un cochecito de golf reconvertido en papamóvil blanco y sin capota-- ya está aparcado en el garaje subterráneo del estadio, recién llegado desde Burgos.

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Con este evento, concluirá el tercer día del Papa en la capital, antes de las últimas horas y su partida a Barcelona, siguiente parada de su viaje apostólico por España.