La visita del Papa a España, en directo | El Congreso espera a León XIV

León XIV encara hoy la tercera jornada de su visita a España, de nuevo en Madrid. Tras oficiar este domingo una misa histórica y multitudinaria en la plaza de Cibeles y presidir un encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena, el Papa ofrecerá hoy un discurso en su visita al Congreso, se reunirá con los obispos españoles, reservará tiempo para citarse con víctimas de abusos en la Iglesia, asistirá a una oración en la Catedral de la Almudena y presidirá un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

León XIV seguirá su agenda en Madrid hasta el martes. En Barcelona estará del 9 al 11 y después viajará hasta Canarias, donde el programa continuará del 11 al 12.

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La agenda de la tarde El Papa reanudará su actividad pública ya por la tarde en la que recorrerá la capital en papamóvil. El primer desplazamiento será a las 18.00 horas para asistir a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, situada junto al Palacio Real a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol. Para llegar recorrerá la almendra central desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, pasando por la Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén, donde se encuentra la Catedral. El último destino de la agenda del Papa será el encuentro multitudinario a las 19.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el Paseo de la Castellana. El trayecto hasta allí incluirá la calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina y la Plaza de los Sagrados Corazones hasta llegar al estadio.

Ultimando preparativos en el Congreso para la visita de León XIV Parlamentarios (diputados y senadores) ya van apareciendo por la Cámara Baja Parlamentarios (diputados y senadores) ya van apareciendo por la Cámara Baja. / .

Reunión con víctimas de abusos León XIV almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica. El Pontífice también tiene prevista una reunión de carácter privado en Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia podría producirse después e este almuerzo. La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión, que el Vaticano confirmó el pasado viernes y de la que, según dijo, se proporcionará "más información" después del encuentro "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida". El propio León XIV hizo referencia este sábado a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión que le ha trasladado desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "Sigue siendo una herida abierta", aseguró al respecto.

Primer Papa en hablar ante el Congreso español León XIV será el primer Papa en pronunciar un discurso ante el Parlamento español pero no el primer Pontífice en hablar ante una sede parlamentaria. Tal y como recuerda Pérez, el Papa Francisco ya habló ante el Congreso de los Estados Unidos; Benedicto XVI, ante el Parlamento Federal Alemán, y Juan Pablo II ante el Parlamento Europeo y ante el Parlamento Italiano. Sus predecesores abordaron temas como "el alma cristiana de Europa y de España", el "cuidado a los más vulnerables" o sobre la "naturaleza humana", según indica. Mientras, el doctor en teología, abogado y profesor de UNIR Javiermaría Ijalba, espera que León XIV "reitere su condena de la guerra, subrayando una vez más la dignidad de los inmigrantes, de los seres humanos particularmente vulnerables que huyen de la pobreza y la guerra, y que siga insistiendo en la necesidad de construir una paz justa y estable". Después, a las 11.30 horas, el Papa se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo. Está previsto que el presidente de la CEE, Luis Argüello, dirija una alocución y que ambos firmen en el libro de honor. Además, habrá un intercambio de regalos y el Pontífice podrá saludar a los trabajadores de la CEE.

El eurodiputado y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar intentando convencer a un policía que le deja pasar por la calle Zorrilla, en las inmediaciones del Congreso, acordonado por la visita del Papa. El eurodiputado y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar intentando convencer a un policía de que le deje pasar por la calle Zorrilla. / .

Expectación en el Congreso Decenas de periodistas aguardan ya en la puerta de acceso a Prensa del Congreso para cubrir la intervención del papa León XIV en sesión solemne de las Cortes Expectación en el Congreso. / .

Así será el mensaje en el Congreso Expertos en teología e historia creen que el Papa León XIV no evitará temas "incómodos" durante este discurso y prevén que "alce la voz" por los "empobrecidos", además de defender la dignidad de todas las personas y la acogida de las personas migrantes. Así, en declaraciones a Europa Press, el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas Sebastián Mora cree que el mensaje del Papa en el Congreso va a ser "incómodo" porque hará "una llamada al compromiso profundo con la democracia, con la dignidad de todas las personas y una llamada también a los católicos a comprometerse en la vida política". En todo caso, pide situar esta visita como "un viaje pastoral" para interpretar sus discursos, con una "llamada a una vivencia de la experiencia religiosa comunitaria, en clave de sinodalidad" en "un contexto de profunda secularización y también de unos movimientos en el ámbito religioso que parecen hacer pensar de un incremento de lo religioso". "Yo creo que va a ser un llamamiento a una profunda evangelización de lo social", zanja.

Encuentro con Sánchez, discurso en Congreso y acto en Bernabéu, en el tercer día del Papa en Madrid El encuentro con el presidente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el discurso en el Congreso de los Diputados, la reunión con los obispos españoles así como con víctimas de abusos, la visita a la Catedral de la Almudena y el encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu marcarán la agenda del tercer día del Papa en Madrid. León XVI ha superado ya el ecuador de su estancia de la capital de España, donde ha iniciado su viaje apostólico que le llevará este 9 de junio a Barcelona (9-10 de junio), Gran Canaria (11 de junio) y Tenerife (12 de junio). La agenda de este lunes comenzará a las 09.30 horas con un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura. Posteriormente, visitará el Congreso, donde a las 10.30 horas se encontrará con los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer Papa que pronuncie un discurso ante la Cámara.

Patricia Martín León XIV desborda Madrid e insta a los fieles y los referentes sociales a implicarse más con los débiles La visita del Papa a España está demostrando que la Iglesia católica goza de un importante músculo, favorecido porque un buen porcentaje de españoles quizá no pise una Iglesia todos los domingos pero sí simpatiza con una espiritualidad en auge y quiere ser testigo de un acontecimiento histórico. Con estos mimbres, León XIV ha desbordado este domingo Madrid, con una misa en Cibeles que ha congregado a más 1,5 millones de personas, dejando corta la previsión de los organizadores. El número de asistentes iguala al récord que alcanzó Benedicto XVI en la histórica jornada mundial de la juventud, celebrada en agosto de 2011. Lee la noticia completa.