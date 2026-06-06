León XVI llama a los jóvenes a "dar una nueva dirección a la sociedad" en una multitudinaria vigilia en Madrid

El papa León XIV y cientos de miles de jóvenes han celebrado este sábado por la tarde la vigilia de oración en la Plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu, en el primer acto multitudinario de su visita a Madrid, prevista hasta el próximo 9 de junio. Es la primera parada de un viaje que llevará al pontífice a Barcelona y a las islas Canarias. Frente a miles de fieles, 500.000 personas según delegación de Gobierno, el santo padre ha emplazado a los jóvenes a "ser protagonistas del cambio de la sociedad".

Preguntado por cómo los jóvenes cristianos pueden vivir comprometidos con la sociedad, el pontífice ha explicado que están llamados "a dar una nueva dirección a la sociedad, convirtiéndoos en protagonistas del cambio a partir de vuestros vínculos cotidianos".

El papa se ha desplazado en papamóvil hasta la plaza de Lima, en un recorrido por el Paseo de la Castellana, saludando y bendiciendo a los jóvenes que le esperaban con emoción, entre ellos, algunos bebés. Una vez al pie del escenario, ha subido a él detrás de una cruz peregrina bizantina, creada expresamente para este evento y que el pontífice ha firmado como recuerdo de su visita.

"Sed personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella"

León XIV ha dedicado buena parte de la tarde a responder a seis preguntas planteadas por siete jóvenes, en español, idioma adoptivo por sus muchos años de misión y episcopado en Perú, su segunda patria. Los jóvenes han querido que sus respuestas sirvan como guía para su futuro y para afrontar sus inquietudes sobre la fe, la vocación, la esperanza y el papel de las nuevas generaciones en la Iglesia y en el mundo.

El acto, concebido como un "festival de fe", ha incluido momentos de reflexión, testimonios, música y oración antes y después de la llegada del pontífice. "¡Sed humanos! No apariencias, sino rostros fiables. Personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella. Personas que desean una vida honesta y recta", ha instado el pontífice, respondiendo a una de las preguntas planteadas por los jóvenes. Porque la humanidad "es la virtud que cambia la historia más que ninguna otra".

"Ante el vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira", León XIV les ha pedido a los jóvenes que sean "chispa de una humanidad nueva".

Durante el encuentro, al responder sobre sus referente que le han ayudado en su crecimiento como cristiano, el Papa también les ha invitado a "escoger ejemplos de vida buena, que sirvan atractivos tanto para vosotros como para los demás".

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La vigilia ha culminado con la adoración eucarística, en un clima de recogimiento tras una larga tarde amenizada con testimonios, diálogo y actuaciones de artistas como Beret, Antonio José, Hakuna o un acto del musical Godspell de Antonio Banderas.