El precio de viajar y ponerse enfermo en el extranjero: 113.584 euros en Malawi, 33.234 en Mónaco y 21.370 en Estados Unidos

Enfermedades y accidentes son los percances que, con más frecuencia, atienden los seguros de viaje. Con datos recabados por la patronal UNESPA, provenientes de cuatro entidades especializadas (plataformas de asistencia y aseguradoras). El año pasado, el seguro de viaje llegó a atender percances de 113.584 euros en Malawi, 33.234 euros en Mónaco y 21.370 euros en Estados Unidos.

Para alcanzar esta conclusión, se han analizado 172.654 percances acaecidos a lo largo de 2025. UNESPA explica que el continente donde se producen más siniestros cubiertos por el seguro de viaje es Europa, con un 48,7% de los percances atendidos. Sin embargo, en términos de pagos apenas representa el 36,4% de los desembolsos efectuados por el seguro.

Asia y África

Tanto en Asia, America del Sur, África como en Oceanía la relación entre siniestros y pagos es equilibrada: ambas magnitudes se sitúan en tasas parecidas en todas estas regiones, apunta la patronal. La "gran disparidad" se da en América del Norte. Ahí se produce el 12% de los siniestros pero va a parar el 24,3% de los pagos de las aseguradoras. Esto se debe, principalmente, a los incidentes ocurridos en Estados Unidos.

La mayoría de los incidentes que resuelve el seguro de viaje (el 29,3% del total) ocurre dentro de España

Un análisis de los datos desagregado por países desvela que la mayoría de los incidentes que resuelve el seguro de viaje (el 29,3% del total) ocurre dentro de España. Por detrás, los destinos que acumulan una mayor cantidad de asistencias son Tailandia (6,2%) y Estados Unidos (6%). Les siguen en la clasificación Indonesia (5,4%), Andorra (3,4%) e Italia (3,3%).

En términos de coste, la clasificación varía. España continúa en cabeza, con un 20,9% de los pagos, pero en segunda posición se sitúa Estados Unidos con otro 14,7%. Prácticamente, tres veces más que los desembolsos realizados por prestaciones en Tailandia o Indonesia, ambos algo por encima del 5%.

Enfermedad u hospitalización

Más de la mitad de las prestaciones del seguro de viaje (un 51% del total) fue por siniestros por enfermedad u hospitalización. Entre los percances más habituales también se encuentran los accidentes (22,1% del total), la demora del viaje (7,9%) y su anulación (6%). Tres de cada cuatro incidentes guardan relación, por lo tanto, con la salud.

Las cumbres nevadas del Kilimanjaro, en Tanzania. / Archivo

Hay ocasiones en las que una enfermedad o una hospitalización pueden resultar particularmente costosas para los afectados. Por norma general, apunta UNESPA, los percances de salud más caros se dan en destinos lejanos. Pero resolver un problema de salud puede conllevar fuertes desembolsos incluso en los países de la UE: en Grecia y Eslovenia, por ejemplo, se atendieron percances médicos de más de 5.600 euros; en Alemania de 4.500 euros y en Austria de otros 3.700 euros.

La repatriación

Los siniestros de repatriación, concluye el documento con datos recabado por la patronal del seguro, "son escasos" y representan un 1,9% del total de percances atendidos por el seguro de viaje. Sin embargo, ya sean repatriaciones por enfermedad o por otras causas, su coste puede llegar a ser muy elevado.

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Por ejemplo, el seguro llegó a desembolsar 25.750 euros para traer de vuelta a un asegurado desde Tanzania. Y también se pagaron 19.600 euros para que volviera a España otro asegurado desde la mucho más cercana Malta.