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Iglesia católica
La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid
Prevost estará en la capital del 6 al 9 de junio, luego viajará a Barcelona y, de ahí, a Canarias
A. Romero / J. Quintana
El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.
Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.
Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.
Cuatro misas
El pontífice oficiará cuatro misas durante su vista a España, pero también visitará un centro para personas sin hogar en Madrid y otro centro de acogida de migrantes en Gran Canaria.
La visita del Papa a España, desde el próximo sábado día 6 hasta el martes 9
León XIV visitará España desde el próximo sábado día 6 hasta el martes 9. Será el primer papa que pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados y hará otras dos paradas históricas: visitará la cárcel de Brians 1 en Barcelona y el puerto de Arguineguín en Gran Canaria, símbolo de la acogida masiva de inmigrantes.
La Plaza de Cibeles, preparada para acoger a cerca de un millón de personas en la misa del Papa
La Plaza de Cibeles de Madrid y los alrededores están preparados para acoger el próximo domingo 7 de junio hasta cerca de un millón de personas para la misa del Corpus Christi que será presidida por el Papa León XIV, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio. "Toda la huella que está marcada, si la habéis visto en los planos, hace como una cruz, va por el norte hasta Colón, por el sur hasta Neptuno, por allí va hasta el cruce de Gran Vía con Alcalá y por allí hasta la puerta de Alcalá, pues la huella está preparada para casi un millón de personas que vengan a verlo", ha explicado el director de producción de los eventos de Plaza de Lima, de Cibeles y Bernabéu, Mariano Rodríguez, este miércoles, en declaraciones a los medios durante una visita al escenario de la Plaza de Cibeles.
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