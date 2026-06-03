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Investigan la muerte de una bebé por quemaduras mientras la bañaba la expareja de su madre
Era Lunes Santo y su expareja bañó a la niña de 14 meses como otras veces. Al llegar al hospital en Sevilla se activó el protocolo de violencia infantil. Seis operaciones e injertos de piel en dos agónicos meses hasta fallecer por infecciones. Ahora mismo están abiertas todas las hipótesis y el hombre sigue en libertad. La autopsia de la pequeña Leyre será crucial. Más información
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