La ópera conquista el corazón de Murcia de la mano de Renta 4 Banco.

La excelencia artística de uno de los mejores teatros de ópera del mundo dejó su sede en Madrid el pasado sábado y se trasladó al corazón de Murcia. La ‘Carroza del Real’, un espectacular escenario móvil diseñado para llevar la música y la lírica a todos los rincones de España, se detuvo en la Plaza Cardenal Belluga gracias al patrocinio de Renta 4 Banco, que este año celebra su 40 aniversario con el lema "40 años a tu lado".

Una velada a la que acudieron representantes de la vida social y empresarial murciana, así como autoridades del Ayuntamiento de Murcia, quienes destacaron el valor de esta iniciativa para dinamizar la vida cultural de la ciudad en el marco del Tour del Talento.

La expectación generada en torno a la llegada de la Carroza del Teatro Real se tradujo en un éxito rotundo de público y emoción con más de 100.000 espectadores. El escenario itinerante, un camión-tráiler de 16 metros transformado en un auditorio al aire libre que emula el Teatro Real, se desplegó frente a la Catedral convirtiendo la plaza en un enclave cultural único.

La iniciativa forma parte del programa ‘Teatro Real-Cerca de Ti’, un proyecto que busca democratizar la lírica y romper las barreras del patio de butacas convencional para ofrecer una experiencia cultural cercana, gratuita y accesible para todos los ciudadanos.

40 años de historia

Para Renta 4 Banco, este patrocinio representa mucho más que una acción cultural puntual. Según explicó Asunción Ortega, directora de la oficina de Renta 4 Banco en Murcia, el proyecto refleja plenamente los valores de la entidad. “Nos entusiasma celebrar los 40 años de historia de Renta 4 Banco compartiendo con Murcia una iniciativa de tanto prestigio”, señaló Ortega. “El compromiso con el entorno local define el día a día de nuestra oficina, y no se nos ocurre una forma más idónea de corresponder a la confianza de quienes nos eligen que trayendo la magia del Teatro Real a las calles murcianas”.

Además, la directora destacó el papel de la cultura como motor de desarrollo social y educativo: “Queremos romper barreras; que la excelencia artística no se quede encerrada en un edificio, sino que salga a nuestras plazas para que cualquier vecino pueda emocionarse con este talento. Estamos convencidos de que la cultura, entendida como esa educación que nos hace crecer, debe ser, al igual que una buena inversión, accesible para todos”.

Por su parte, Carlos Ruiz, director comercial de Renta 4 Banco, subrayó que el aniversario reafirma el modelo de independencia y especialización de Renta 4 Banco: “Queremos estar cerca de la sociedad y de las personas, fomentando la cultura y la inversión como palancas de crecimiento”.

La celebración del 40 aniversario de Renta 4 Banco en Murcia. / Renta4 Banco

Un recital para el recuerdo

Carolina Hernández inauguró la noche interpretando composiciones de Albéniz, dando paso a una demostración de virtuosismo lírico protagonizada por jóvenes artistas del programa Crescendo del Teatro Real.

La soprano María Martín Campos emocionó al público con Si, mi chiamano Mimì, mientras que la mezzosoprano Yasmín Forastiero y el tenor Pablo Puértolas interpretaron fragmentos de Samson et Dalila. El barítono Enrique Torres aportó elegancia con un aria de I Puritani.

La segunda parte del recital conectó especialmente con la sensibilidad del público gracias a fragmentos de zarzuela de Moreno Torroba y Amadeo Vives, además de la interpretación de María la O, de Ernesto Lecuona. Y el broche final llegó con el brindis de La traviata, interpretado por todo el elenco ante una Plaza de Belluga completamente entregada.

Asunción Ortega y el equipo de Renta 4 Banco Murcia cerraron la noche con la satisfacción de haber ofrecido a la ciudad “un regalo” que mira al futuro y que demuestra que cuando la inversión y la educación —también la artística— se ponen al servicio de las personas, el progreso de la sociedad se convierte en una realidad compartida.