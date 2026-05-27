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Incendio forestal

La Junta de Andalucía da por controlado el incendio de Doñana mientras continúan las labores de extinción

El consejero de Sanidad andaluz ha informado del control de las llamas, que obligaron a movilizar 25 medios terrestres y efectivos aéreos

Incendio en el paraje del Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva).

Incendio en el paraje del Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva). / INFOCA

El Correo

Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio declarado el pasado domingo en el Parque Nacional de Doñana, ha quedado controlado a las 22.15 horas de este miércoles, tras haber sido estabilizado el martes a la misma hora.

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha indicado que los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) continúan trabajando sobre el terreno para lograr su extinción definitiva, al tiempo que ha agradecido a todos los implicados su "gran labor y profesionalidad".

En la zona fectada, el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), permanecen desplegados 25 efectivos terrestres, entre ellos 21 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado de logística, un técnico analista y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), además de tres autobombas y una unidad de análisis.

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Durante la jornada de este miércoles también se incorporaron tres medios aéreos, procedentes del Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cabezudos, que se sumaron al dispositivo para reforzar las labores de extinción.

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