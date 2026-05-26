La Junta de Andalucía abrirá un expediente sancionador al Irlandesas Loreto por el caso Sandra Peña pese al archivo de la querella de la familia

La Junta de Andalucía abrirá un expediente sancionador al Irlandesas Loreto por el suicidio de Sandra Peña, aunque se archive definitivamente el procedimiento penal abierto contra el colegio por la querella presentada por la familia. Cabe recordar que un juzgado de Instrucción de Sevilla pidió el sobreseimiento y no continuar con más diligencias hace apenas unas semanas, después de un escrito de la Fiscalía de Menores, pero ese auto era recurrible.

Es decir, el hecho de que se exima a los responsables del centro de una responsabilidad penal en el suicidio de la menor no les exime de responsabilidades en otros órdenes.

La administración detectó desde "el momento" en el que se conoció el caso que "no se habían iniciado los protocolos" en el colegio Irlandesas Loreto. Así lo ha afirmado Carmen Castillo, consejera de Educación de la Junta de Andalucía, a preguntas de los medios en el IES Antonio Machado (Sevilla), en un encuentro con los medios para hablar de la climatización en las aulas.

La consejera ha explicado que nada más conocerse el caso hicieron una "Comisión de Conciliación" prevista por ley. "Esa Comisión de Conciliación ya ha finalizado. Estábamos pendientes también de cómo iba actuando la autoridad judicial, porque no podemos hacerlo de otra manera, pero esa comisión ha terminado sin acuerdo y, por lo tanto, lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador al centro por incumplimiento de las normas, en este caso por no abrir los protocolos".

Ha reconocido la consejera que aún está abierta en la Fiscalía de Menores la causa de acoso. "Vamos a esperarnos a ver las conclusiones que tienen tanto el juzgado de lo Penal como el juzgado de Menores", explicó, "y cuando tengamos toda esa información nosotros llevaremos a cabo la tramitación del expediente sancionador".

No ha querido entrar la consejera sobre el archivo del Tribunal de Instancia de la querella presentada contra el colegio Irlandesas Loreto. "Creo que la familia de Sandra Peña sí que esperaba una respuesta diferente de la autoridad judicial. Yo creo que ellos habrán hecho el análisis que corresponda", insistió.

"Sabemos que no se abrieron los protocolos"

"Nosotros, desde el punto de vista administrativo formal, sí que sabemos que no se abrieron los protocolos y, por lo tanto, hay una responsabilidad vinculada a esa no apertura del protocolo", señaló la consejera.

Sobre la retirada del concierto al Irlandesas Loreto, Castillo ha explicado que "la falta puede ser calificada como leve, grave y muy grave. Si la falta es leve o grave puede tener un apercibimiento, una sanción económica. Si es muy grave puede tener una sanción económica mayor y la última sanción, la última de todas, sería la retirada del concierto".

En todo caso, "eso va a depender de la instrucción, de la propuesta que haga el instructor y del alcance de la responsabilidad, que también está muy vinculada a las conclusiones a las que llegue la propia Fiscalía de Menores, el Juzgado de Menores y cómo quede al final la resolución judicial".

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Aun así, ha insistido en que no puede decir "cuál es la consecuencia final del procedimiento, pero sí sabemos que el procedimiento lo vamos a llevar a cabo".