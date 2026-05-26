José Miguel Espinar: "La nueva estructura de Mapfre impulsa un modelo más ágil, cercano y sostenible"

José Miguel Espinar Espinosa ha asumido la dirección de la regional de Alicante-Murcia, que responde a la nueva estructura territorial de Mapfre. Esta configuración apuesta por un modelo más cercano, con foco comercial y basado en el desarrollo del negocio.

- Para empezar, ¿podría contarnos brevemente su trayectoria profesional y qué destacaría antes de asumir esta nueva etapa en Mapfre?

Abordo esta nueva etapa con ilusión y responsabilidad. Durante más de dos décadas, he podido conocer la compañía desde diferentes ocupaciones y territorios. He tenido también la oportunidad de trabajar muy cerca del negocio, de los equipos y, sobre todo, de los clientes y mediadores, que son el verdadero motor de la compañía.

- ¿De qué manera la nueva estructura permitirá responder mejor a las demandas de Mapfre en el territorio?

La nueva estructura facilita una mayor rapidez en la toma de decisiones, una mejor coordinación interna y una respuesta más personalizada. Así podremos adaptarnos con mayor flexibilidad a un entorno cambiante, a la región y a las exigencias de los clientes.

- ¿Qué ventajas tiene para los clientes contar con una compañía que toma decisiones cercanas al territorio?

Aporta un valor diferencial muy claro para los clientes. Nos permite conocer de primera mano la realidad económica y social de los murcianos, entender mejor sus necesidades y adaptar nuestras soluciones. No es lo mismo asegurar un negocio en una zona turística como la costa que en un entorno agrícola o industrial del interior, y esa cercanía facilita respuestas más ágiles, personalizadas y eficaces.

- ¿Qué papel juegan los equipos locales en el éxito de Mapfre en comunidades como esta?

El servicio asegurador es, por definición, un servicio de cercanía. La presencia local, por tanto, es un eje indisoluble de nuestra actividad, que nos permite garantizar un servicio de calidad y personalizado. Los equipos locales son quienes conocen de primera mano a los clientes, al tejido empresarial y a los mediadores, en este caso, de Murcia, y quienes transmiten los valores de Mapfre. Su compromiso, su conocimiento del entorno y su vocación de servicio son una de nuestras principales fortalezas. Esta fuerza unida a nuestra multicanalidad permite que el cliente escoja cómo quiere contactar con nosotros, de acuerdo con sus necesidades y momento vital. Apostamos por un sistema híbrido y multicanal donde todos los canales pueden convivir.

- ¿Qué importancia tiene esta región para Mapfre?

La regional supone más del 4% del volumen económico de la aseguradora en el país. Murcia en concreto es una comunidad estratégica para Mapfre, tanto por su aportación al negocio como por su valor territorial. A cierre de 2025 las primas de Murcia ascendieron a 149 millones. Además, contamos con una presencia consolidada con 69 oficinas, alrededor de 150.000 clientes y 60 empleados. Hay que destacar a su vez que colaboramos de forma regular con proveedores, reparadores y talleres distinguidos en la región.

- ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que identifica para el sector asegurador en Murcia?

Murcia es una zona con gran peso en turismo, agricultura y pequeño comercio, y con una alta exposición a fenómenos climáticos, como episodios de lluvias intensas o sequías. Estas características nos exigen reforzar nuestras capacidades en prevención y protección en la zona y adaptar nuestra oferta a estas particularidades. A ello se suma la necesidad de seguir avanzando en digitalización y cumplir las expectativas del cliente, que demanda cada vez soluciones más sencillas y accesibles, a la vez que cercanas y personalizadas. Asimismo, la comunidad está experimentando un momento de pleno crecimiento, a nivel empresarial y poblacional. Esto impulsa una mayor concienciación sobre la importancia del aseguramiento. Es aquí donde reside la oportunidad y responsabilidad: queremos acompañar este crecimiento con una propuesta de valor basada en la cercanía, la innovación y la sostenibilidad, reforzando nuestro papel como socios de confianza, contribuyendo al desarrollo económico y social y siendo sus referentes en planificación financiera.

- En este sentido, ¿qué importancia adquiere para el cliente murciano asesoramiento financiero?

Es muy importante, por la necesidad de aportar estabilidad, cercanía y planificación en una economía muy vinculada al tejido de autónomos, agricultura, comercio y pequeña empresa familiar. En la Región de Murcia, donde el esfuerzo, la cultura del trabajo y la gestión prudente de los recursos tienen un gran peso, los clientes valoran contar con un asesor de confianza que les ayude a proteger su patrimonio, planificar el ahorro y afrontar el futuro con seguridad. En Mapfre, llevamos a cabo esta función con un asesoramiento financiero cercano y orientado al largo plazo. Como decía, queremos ser sus referentes en planificación financiera y acompañarlos en sus decisiones vitales, ofreciendo soluciones adaptadas.

- ¿Qué mensaje trasladaría a empresas, autónomos y familias de la región sobre el compromiso de Mapfre con ellos?

Que vamos donde van y que estamos cerca de ellos en cada etapa, con un sistema omnicanal, con objetivos claros en el desarrollo económico y social de la zona, con la predisposición a ser sus referentes en planificación financiera, además de un verdadero apoyo al empleo local. Estamos comprometidos con sus proyectos y con su tranquilidad.