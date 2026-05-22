Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 22 de mayo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 22 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 6, 22, 26, 31 y 37 y las estrellas 05 y 08.
El código del Millón ha sido el CFM94644.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El juez deja en libertad al cirujano de la Arrixaca investigado en el fraude de las prótesis y a un comercial de Logimed
- La ‘trama de las prótesis’ sacude al SMS: once detenidos y casi siete millones defraudados
- El hijo de Ballesta 'preside' la investidura de la alcaldesa de Murcia
- Investigan a seis médicos por la presunta falsificación de más de 250 recetas en la Región de Murcia
- Los autónomos que cobran solo en efectivo, en el punto de mira de UPTA: 'Es competencia desleal para los que sí cumplen
- Salud activa la vacunación urgente contra el sarampión tras la presencia de una paciente infectada en Urgencias de la Arrixaca
- Derriban en Totana la discoteca que convirtió al municipio en una referencia de la noche murciana durante los 80 y los 90
- María Dolores Ruiz sospecha de maniobras entre Beatriz Sánchez del Álamo y el PP para impedir que prospere la moción de censura en Cartagena