La sanidad privada atiende más del 32% de las urgencias y realiza 4 de cada 10 cirugías

La Fundación IDIS ha presentado en Madrid el Observatorio del sector sanitario privado 2026, un informe que analiza el peso, la evolución y la aportación del sector privado dentro del sistema sanitario español. Bajo el enfoque de “una nueva mirada a un sistema integrado”, la jornada situó el debate en la necesidad de avanzar hacia un modelo sanitario más coordinado, interoperable y sostenible, en el que la colaboración público-privada permita aprovechar todos los recursos disponibles.

El informe, ya en su decimosexta edición, refleja que el gasto sanitario privado alcanza los 37.048 millones de euros, lo que representa el 2,47% del PIB y el 26,8% del gasto sanitario total en España. El sector cuenta con 12,8 millones de personas aseguradas, un 1,7% más que el año anterior, y realiza entre el 30% y el 40% de la actividad asistencial total. En 2023, la sanidad privada registró cerca del 30% de las altas hospitalarias, atendió más del 32% de las urgencias y realizó el 42% de las intervenciones quirúrgicas.

Una nueva mirada a un sistema integrado

La presentación fue inaugurada por Francisco López Muñoz, vicerrector de Investigación, Ciencia y Doctorado de la Universidad Camilo José Cela, quien definió la jornada como “una oportunidad para compartir conocimiento” y para “construir juntos esa nueva mirada que nuestro sistema sanitario necesita”.

A continuación, Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS, defendió que “el progreso real solo es posible desde una perspectiva colectiva” y subrayó la necesidad de trabajar de manera coordinada con la sanidad pública. “Uno de los sellos distintivos de la sanidad privada es su capacidad para fomentar innovación y eficiencia al conjunto del sistema sanitario español. Desde avances tecnológicos hasta modelos asistenciales pioneros, las entidades privadas actúan como impulsoras de cambios y mejoras”, explicó Campos durante la presentación. “Pero el reto no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en integrarla de forma inteligente y responsable en el ecosistema sanitario. La sanidad del futuro será más digital, más innovadora y más colaborativa, y el sector sanitario privado tiene un papel clave en este futuro”.

Un nueva mirada al sistema sanitario / Fundación IDIS

Innovación sanitaria y actividad investigadora

La tecnología sanitaria se ha consolidado como un elemento estratégico en la transformación del modelo asistencial, tal y como recoge el informe. En este contexto, el sector sanitario privado ha sido pionero en la adopción de tecnologías innovadoras para el tratamiento de enfermedades de alta complejidad. En los últimos años, ha realizado una fuerte apuesta por la incorporación de equipamiento de alta tecnología, especialmente en oncología y diagnóstico, con soluciones como la protonterapia, la radioterapia guiada por imagen, la inteligencia artificial asistencial o las plataformas híbridas de diagnóstico.

La inversión en equipamiento y tecnología médica representa entre 30 y 80 millones de euros en el desarrollo de un hospital, lo que evidencia la magnitud de la apuesta por integrar herramientas avanzadas en la práctica clínica. Además, los hospitales privados cuentan con el 48% de los equipos de resonancia magnética, el 39% de gammacámaras, el 41% de los equipos de mamografía y el 39% de los equipos de litotricia.

El sector sanitario privado continúa siendo referente en investigación clínica, concentrando más de la mitad de los ensayos clínicos en España, el 51,8%, especialmente en áreas como oncología, neurociencias, hematología y enfermedades respiratorias.

Salud mental, sociosanitario y odontología

El sector privado continúa desempeñando un papel clave en salud mental y en el ámbito sociosanitario, concentrando aproximadamente el 75% de los hospitales especializados en salud mental y el 61% de las camas en estos centros. Además, más del 50% de los centros de salud mental sin internamiento son de titularidad privada, lo que refuerza su papel dentro de este ámbito asistencial.

En el ámbito sociosanitario, de las 394.000 plazas en residencias de mayores, el 74% son privadas, con un crecimiento anual del 2,3%. El informe también incorpora un análisis por comunidades autónomas y señala diferencias significativas en el número de plazas disponibles por cada 100 personas mayores de 65 años, con una media nacional de 4,2 plazas y comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura por encima de 6,7.

Como novedad, esta edición incorpora datos del sector odontológico, destacando su creciente relevancia en la economía sanitaria y en la prevención de patologías. El informe destaca que el 99,4% de las clínicas de atención bucodental son privadas, con una facturación de 8.721 millones de euros, que representa el 0,58% del PIB español y el 16,8% de la facturación total del sector sanitario y de servicios sociales.

Un actor clave para la sostenibilidad del sistema sanitario

A tenor de los datos presentados en el informe, el sector sanitario privado se consolida como un actor clave en el sistema de salud, aliviando la presión sobre el Sistema Nacional de Salud -SNS-. A través de la colaboración público-privada, especialmente mediante conciertos, amplía la capacidad operativa del SNS y mejora la accesibilidad. En 2023, el 10% del gasto sanitario público se dedicó a la colaboración público-privada, y el 57% de los hospitales privados cuentan con algún tipo de concierto con el SNS.

Por su parte, el mutualismo administrativo actúa como una vía de cobertura que equilibra el funcionamiento entre la sanidad pública y privada, al mismo tiempo que alivia la presión sobre la atención pública. En 2025, esta modalidad contó con 1,59 millones de funcionarios que eligieron su asistencia en el sector privado, el 71% del total.

El sector privado también es un motor relevante de empleo. En 2024 empleó a 320.186 profesionales en toda España, de los cuales 73.643 fueron profesionales de la medicina. También mostró un fuerte compromiso con la formación y el desarrollo de talento en el ámbito sanitario, con un total de 280 plazas en formación sanitaria especializada.

“La constante apuesta del sector sanitario privado por la formación, la calidad y la innovación, junto con su capacidad para adaptarse a los desafíos del entorno de salud y sociodemográfico, lo posicionan como un agente imprescindible para fortalecer y complementar un sistema sanitario integrado en beneficio del paciente”, destacó durante la clausura Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS. El directivo defendió además que “la sanidad privada forma parte del sistema sanitario y aporta valor cuando atiende a los pacientes, cuando investiga, cuando invierte en tecnología, cuando genera empleo, cuando ayuda a que el sistema sea más accesible y solvente”, y concluyó que el gran reto es avanzar hacia “una sanidad más interoperable, más integrada”.

Reformas, prevención y colaboración público-privada

Durante la jornada se celebró también una mesa de debate sobre los retos y la sostenibilidad del sistema sanitario, moderada por Mayte Segura, directora de Comunicación de la Fundación IDIS, y con la participación de Javier Padilla Bernáldez, secretario de Estado de Sanidad; Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes; Boi Ruiz, exconsejero de Salud de Cataluña; y Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales. El debate abordó las reformas pendientes, el ámbito sociosanitario, la prevención, la innovación y el papel de los pacientes en la toma de decisiones.

Padilla situó el análisis en un contexto de incertidumbre e inmediatez, y planteó la necesidad de preparar el sistema para situaciones que “quizá nunca ocurran”. También incidió en que la innovación no debe entenderse solo desde la tecnología o la inteligencia artificial, sino también desde la organización del sistema. Abarca, por su parte, reclamó una actualización profunda del marco sanitario y defendió una nueva Ley General de Sanidad que contemple la colaboración entre el sector público y el privado. “Ponemos parches, parches y parches y no avanzamos”.

Escobar reivindicó un rol más activo de los pacientes y alertó de la vulnerabilidad de las personas mayores, la soledad y la necesidad de reforzar la Atención Primaria como base de la prevención. En conexión telemática, Ruiz señaló que el gran reto del sistema es la solvencia y defendió presupuestos sanitarios plurianuales, una revisión del marco vigente y una asignación de recursos ajustada a las necesidades reales.