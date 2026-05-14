En el Colegio CEU San Pablo de Murcia "aprecian la formación integral sustentada en valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y el esfuerzo"

¿Cuál es el papel de los colegios CEU en la formación integral en la región?

El Colegio CEU San Pablo de Murcia tiene como uno de sus principales objetivos ofrecer una formación integral que atienda todas las dimensiones de la persona. En este sentido, no hablamos únicamente de resultados académicos o de la adquisición de conocimientos, sino del desarrollo pleno del alumno en los ámbitos académico, personal y social, entendiendo la educación como un proceso que acompaña a la persona a lo largo de su crecimiento.

Nuestro modelo educativo, basado en el humanismo cristiano, busca formar personas con virtudes, habilidades y competencias que les permitan desenvolverse con solvencia en el ámbito profesional, pero también convertirse en ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad. Desde esta perspectiva, el colegio asume una función educativa que va más allá del aula y que tiene como objetivo último ayudar a cada alumno a descubrir su vocación personal y a poner sus capacidades al servicio de los demás.

¿Qué tipo de proyecto educativo ofrece el CEU en sus centros escolares de la zona?

El proyecto educativo del Colegio CEU San Pablo Murcia se apoya en cuatro grandes pilares que vertebran toda la acción pedagógica del centro. En primer lugar, la educación en valores y virtudes cristianas, ofreciendo al alumno una propuesta formativa basada en la verdad, la bondad y la belleza, que le ayude a crecer en libertad, responsabilidad y espíritu de servicio. Esta dimensión ética y humana está presente de forma transversal en la vida escolar y en el trato cotidiano. A ello se suma una firme apuesta por la excelencia académica y la innovación pedagógica, con metodologías activas que sitúan al alumno como protagonista de su propio aprendizaje. El aprendizaje por proyectos, el trabajo cooperativo o la evaluación formativa permiten desarrollar competencias clave de manera significativa, siempre sustentadas en la formación continua del profesorado y en la mejora constante de los procesos educativos. El proyecto se completa con una clara visión internacional, a través de un programa bilingüe propio desde Infantil, el refuerzo de los idiomas, los intercambios internacionales y la posibilidad de cursar el Bachillerato Dual, así como con una sólida acción tutorial centrada en el acompañamiento personalizado del alumno y su familia.

¿Qué valores diferenciales buscan las familias cuando eligen un colegio CEU?

Las familias valoran especialmente la atención individualizada y la cercanía en el trato, tanto con los alumnos como con ellas mismas. Destacan un estilo educativo basado en el acompañamiento personal y en una relación de confianza que permite conocer a cada alumno y atender sus necesidades específicas en cada etapa. También aprecian la formación integral sustentada en valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y el esfuerzo, así como la pertenencia a una institución educativa que integra colegios y universidad y que ofrece una visión coherente y continuada de la educación. Asimismo, valoran contar con un proyecto educativo completo que abarca todas las etapas, desde la Escuela

Infantil hasta el Bachillerato, lo que permite un acompañamiento estable a lo largo de toda la escolaridad, en un entorno educativo seguro, emocionalmente cuidado y con una sólida propuesta bilingüe desde edades tempranas.

¿Cómo se trabaja la formación integral del alumno más allá de lo académico?

La formación integral del alumno se articula a través de distintos programas y acciones que atienden a su desarrollo personal, social y emocional. Entre ellos se incluyen charlas y talleres adaptados a cada etapa educativa, programas orientados a fomentar el uso responsable de la tecnología y de las redes sociales, iniciativas de responsabilidad social y voluntariado, y acciones destinadas a favorecer una convivencia positiva y respetuosa en el aula. Además, el colegio cuenta con programas de orientación académica y vocacional que ayudan al alumno a conocerse mejor y a tomar decisiones de futuro de manera informada. A ello se suma la atención a la diversidad —incluida la detección y potenciación de altas capacidades— y un apoyo específico en el ámbito de la salud mental, siempre desde un enfoque preventivo, cercano y de acompañamiento continuo.

¿Qué importancia tiene la relación entre colegio y familias en el día a día educativo?

La colaboración entre el colegio y las familias es un pilar fundamental del proyecto educativo del CEU. Entendemos que solo desde una relación cercana, basada en la confianza mutua y en una comunicación constante y transparente, es posible acompañar de forma adecuada el crecimiento personal y académico del alumno. En el día a día, esta relación se materializa a través de la acción tutorial, las entrevistas personales y los distintos canales de comunicación del centro, que facilitan un contacto fluido y permanente. Además, se promueven espacios de formación conjunta, como la Escuela de Padres, que permiten compartir inquietudes, ofrecer herramientas educativas y fortalecer los vínculos entre las familias y la comunidad educativa.

¿Qué iniciativas destacaría en innovación educativa?

El Colegio CEU San Pablo Murcia apuesta de forma decidida por metodologías que favorecen un aprendizaje significativo y competencial, como el trabajo cooperativo y el aprendizaje por proyectos. Destaca especialmente la implementación del Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional en Infantil y Primaria, que aporta un enfoque global y fomenta el pensamiento crítico desde edades tempranas. Asimismo, se desarrollan programas específicos para el trabajo de las funciones ejecutivas, junto con iniciativas orientadas al desarrollo de las competencias STEAM, la mejora de la psicomotricidad, la competencia digital, la oratoria o la inteligencia emocional. A todo ello se suma la creación de aulas temáticas y entornos de aprendizaje innovadores que enriquecen la experiencia educativa y estimulan la curiosidad del alumno.

¿Cómo se prepara al alumnado para las siguientes etapas educativas?

La transición entre etapas se realiza de forma coordinada entre los distintos equipos educativos, acompañando tanto al alumno como a su familia en un proceso clave de adaptación y crecimiento.

A partir de Secundaria, el itinerario formativo se amplía con programas de emprendimiento, liderazgo y participación en iniciativas educativas de ámbito nacional e internacional. Especial relevancia tiene la orientación académica y profesional, centrada en el desarrollo de la competencia decisional, especialmente en 4º de ESO y Bachillerato. A través de programas específicos, visitas a universidades y actividades de orientación, se ayuda al alumno a reflexionar sobre sus intereses, capacidades y opciones de futuro.

¿Qué mensaje trasladaría a las familias que están valorando elegir colegio?

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El Colegio CEU San Pablo Murcia cuenta con más de cincuenta años de trayectoria educativa y con la confianza de miles de familias. Quienes se incorporan a nuestra comunidad educativa encuentran un entorno cercano, seguro y familiar, en el que alumnos y familias son acompañados con profesionalidad y cercanía. Ofrecemos una formación académica rigurosa, una sólida preparación en idiomas, unas instalaciones y servicios diseñados para responder a las necesidades actuales de las familias y, sobre todo, un proyecto educativo que entiende que educar no es solo transmitir conocimientos, sino acompañar a cada alumno a descubrir y desarrollar su mejor versión, desde la exigencia, la cercanía y los valores cristianos.