Dermatología, Cirugía Plástica y Oftamología, repiten como las especialidades más deseadas por los MIR

Un año más, Dermatología, Cirugía Plástica y Oftalmología se posicionan como las especialidades más deseadas por los MIR. La adjudicación de plazas arrancó el 4 de mayo y, con datos la primera semana, recogidos en un informe de la Fundación Centro de Estudios SIMEG 'Vicente Matas', han agotado sus plazas siete especialidades.

El doctor Matas analiza en un documento las peticiones de plaza de los 3.500 primeros aspirantes MIR de 2026. Dermatología agotó sus 140 plazas el primer día y Cirugía Plástica también terminó de adjudicar sus 53 plazas la misma jornada (la última se adjudicó al aspirante 623 en la Clínica Universitaria de Navarra); Oftalmología agotó sus 229 plazas el tercer día (la última se adjudicó al aspirante 2.069 en el Hospital de Mérida, Extremadura) y Cirugía Oral y Maxilofacial agotaron sus 39 plazas el cuarto día (la última se adjudicó al aspirante 2.310 en el Complejo Hospitalario de A Coruña).

En el caso de Cardiología, agotó sus 207 plazas el cuarto día (la última se adjudicó al aspirante 2.490 en el Hospital de Mérida); Endocrinología y Nutrición sus 115 plazas esa misma jornada (la última se adjudicó al aspirante 2.752 en Hospital Arnau Vilanova de Lleida ) y Otorrinolaringología agotó sus 121 plazas también el cuarto día (la última se adjudicó al aspirante 2.756 en el Complejo Hospitalario Don Benito-Villanueva, en Extremadura).

Más plazas

Sin embargo, a fecha de este lunes, no han adjudicado ninguna plaza las siguientes especialidades: Bioquímica Clínica y Farmacología Clínica. El mayor número de plazas adjudicadas corresponden a: Anestesiología y Reanimación (387), Cirugía Ortopédica y Traumatología (292), Pediatría (286), Oftalmología (que agoto sus 229 plazas) y Obstetricia y Ginecología (219). Estas cinco especialidades han adjudicado 1.413 plazas el 40,73% de las 3.469 plazas adjudicadas en este plazo de cinco días.

Madrid es la Comunidad con el mayor número de plazas elegidas (772), seguida a gran distancia de Andalucía (580), Catalunya (508), Comunidad Valenciana (369) y País Vasco (187). Estas cinco comunidades autónomas han adjudicado 2.416 plazas el 69,65% de las 3.469 plazas adjudicadas en este periodo.

Por provincias

Con datos del informe, en la distribución por provincias, ocupa el primer lugar Madrid (772) que se ha adjudicado el mayor número de plazas elegidas, seguida de Barcelona (451), Valencia (251), Sevilla (175), Murcia (131), Vizcaya (125), Málaga (116), Granada (109), Alicante (91) y Zaragoza (89). Estas diez provincias han adjudicado 2.310 plazas, el 66,59% de las 3.469 plazas adjudicadas.

Los hospitales La Paz (Madrid, con 99); Vall d'Hebron de Barcelona (97); 12 de octubre (96) y Gregorio Marañón (94) de Madrid; La Fe de Valencia (83); Virgen del Rocío de Sevilla (83); Ramón y Cajal de Madrid (74); Clínic de Barcelona (73); Virgen de la Arrixaca de Murcia (66) y Carlos Haya de Málaga (65), destacan en el número de plazas elegidas.

Jubilaciones

Estos médicos serán especialistas en los años 2030 o 2031 y para esos años "las jubilaciones estarán descendiendo mucho, por lo que hay que tenerlo en cuenta, pues aunque hay especialidades en las que aún se jubilarán más médicos que los nuevos especialistas, habrá otras en las que terminarán más especialistas que las posibles jubilaciones y si no hay ampliaciones de plantilla, podremos tener de nuevo muchos médicos de algunas especialidades, sin trabajo estable y obligados a emigrar en muchos casos", destaca el autor del informe, el doctor Vicente Matas.

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Matas considera "necesario y urgente una planificación a medio y largo plazo, que tenga en cuenta las posibles jubilaciones de médicos en España, junto con otros factores, como la necesidad de ampliación de plantillas, recirculación, emigraciones… ". Y recuerda que "se tarda 11 o 12 años en formar a un médico especialista".