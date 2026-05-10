Crisis sanitaria
La mujer ingresada en el Hospital Clínic de Barcelona da negativo en hantavirus en la primera PCR
Redacción
La vecina de Barcelona que fue identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional ha dado negativo en la primera prueba PCR realizada. La mujer permanece ahora en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, según han informado las autoridades sanitarias.
Pese al resultado negativo, y de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos, continuará confinada y bajo observación en el hospital durante el periodo previsto de seguimiento preventivo. Hasta el momento, la mujer se mantiene asintomática y en buen estado general.
Tras dar negativo en la prueba, el protocolo contempla que al cabo de 7 días la prueba se vuelva a repetir, puesto que el periodo de incubación de este virus va de las 3 a las 6 semanas, un periodo de cuarentena que pasará en el hospital.
La mujer se encuentra actualmente en una habitación individual en régimen de aislamiento con personal especialmente preparado para atender a personas en este tipo de situaciones y que cuentan con equipos de protección individual, según explicó el director asistencial del hospital Toni Castells en una atención a los medios de comunicación este sábado.
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