Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arco NoroesteLey de universidadesHantavirus AlicanteTiroteo SangoneraFraude AyudasTiempo Murcia
instagramlinkedin

En Directo

Brote vírico

Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Confinada en un hospital en Cataluña una mujer asintomática que tuvo contacto con la pasajera del avión que luego murió

Investigan un caso sospechoso de hantavirus en Alicante y buscan a un viajero que pasó por Barcelona tras estar expuesto al virus

Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid

La OMS asegura que no hay riesgo de epidemia por el brote de hantavirus

La OMS asegura que no hay riesgo de epidemia por el brote de hantavirus

Lucía Feijoo Viera

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Madrid

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents