Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Confinada en un hospital en Cataluña una mujer asintomática que tuvo contacto con la pasajera del avión que luego murió

Mónica García, Grande-Marlaska y el director de la OMS viajan a Tenerife este sábado

La ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazan este sábado a Tenerife para coordinar el operativo desplegado ante la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla.

"La delegación partirá a las 18:00 horas y realizará un seguimiento directo desde el puesto de mando habilitado para garantizar la coordinación entre administraciones, el control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuesta previstos", ha informado Interior este viernes.

La llegada del buque estaba prevista el mediodía del domingo, pero todo apunta a que se va a adelantar y se sitúe frente a la costa de Tenerife de madrugada, entre las 3:00 y las 5:00 horas, y tan pronto como amanezca el domingo, fondeará en el interior del puerto de Granadilla.