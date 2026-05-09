HANTAVIRUS
La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius
EFE
Un Juzgado de Instrucción de Madrid ha ratificado este sábado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se notifican las medidas de cuarentena a las que deben someterse en el Hospital Gómez Ulla los españoles afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.
"La medida resulta adecuada, necesaria e idónea para controlar la enfermedad y prevenir su expansión", señala el juzgado, que añade que la cuarentena es también "proporcionada al riesgo grave, inminente y extraordinario que supondría la propagación por contagio, máxime cuando el tiempo de aislamiento fijado no puede tampoco considerarse excesivo o prolongado".
Así lo ha acordado la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid plaza número 25 en respuesta al escrito presentado en la noche del pasado viernes por la Abogacía del Estado, que reclamó la ratificación judicial de la citada orden de cuarentena.
- Un tiroteo en Sangonera la Verde deja a un joven de 18 años herido grave
- Roberto Brasero avisa de que el peor día de lluvia en la Región de Murcia aún está por llegar
- El Ministerio pone fecha al inicio de las expropiaciones para construir el primer tramo del Arco Norte de Murcia
- En directo: Barça-ElPozo Murcia
- Fallece la exgerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba, tras sufrir un atropello en Caravaca
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo
- Fiestas de San Isidro, Salón del Manga y concentración motera, entre los planes para este fin de semana en la Región de Murcia
- En directo: FC Cartagena-Alcorcón