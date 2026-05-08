Cuenta atrás en el Hospital Gómez Ulla de Madrid para recibir a los españoles del crucero: 42 días de cuarentena y sin visitas

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Carabanchel, Madrid, está listo para recibir a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius procedentes de Canarias. Asintomáticos por el momento, serán ingresados en una planta aislada y de acceso restringido y, solo si tienen síntomas o son positivos, irán a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN), una joya de la sanidad española. La cuarentena, obligatoria, será de 42 días y sin visitas, estableciéndose un protocolo de aislamiento de contacto y respiratorio, idéntico al que se establece en la UAAN.

Tras la reunión del Comité de Seguridad sobre Hantavirus en el Gómez Ulla, los sindicatos han aportado algunos datos sobre cómo será esa estancia, de la que también ha hablado el secretario de Estados de Sanidad, Javier Padilla, en rueda de prensa. La Comisión de Salud Pública ya ha aprobado el 'protocolo de manejo de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus' que establece, entre otras medidas, cuarentenas obligatorias a los 14 españoles que estuvieron en el buque desde el 1 de abril o que sean contacto con casos confirmados.

PCR a la llegada

A su llegada al centro, se les hará una prueba PCR y otra a los 7 días; durante el tiempo que se prolongue la cuarentena se llevará a cabo una vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

Los 14 contactos sanos serán atendidos "por enfermeras altamente cualificadas y preparadas, tanto civiles como militares", explican esta tarde las delegadas de SATSE Madrid en el hospital que consideran que los protocolos "son claros". La cuarentena será de 42 días, aunque podría ser menor, estableciéndose un protocolo de aislamiento de contacto y respiratorio, idéntico al que se establece en la Unidad de Alto Aislamiento de la planta 22.

Síntomas

Cualquier contacto que desarrolle síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, serán trasladados de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. De confirmarse el positivo, el paciente ingresará en la UANN del centro hasta su recuperación clínica.

Se van a articular sistemas para evitar que, por error, acuda personal no autorizado a las plantas donde estén los 14 contactos sanos, añade el Sindicato de Enfermería. La planta mantendrá los protocolos de limpieza de la planta 22 y será realizada por personal de dicha planta. Se modifican los turnos de trabajo que serán de 12 horas para la planta de hospitalización donde estén acogidos los 14 contactos sanos. La de Alto Aislamiento ya tiene jornada laboral de 12 horas. Va a reforzarse también servicios susceptibles de ser activados (si hay un empeoramiento de algún ingresado o por si fuera necesario), Farmacia, Psicología, etc.

"Están sanos"

El motivo de que no ingresen en la UANN, según la información del delegado sindical, es que son personas que no están enfermas ni tienen síntomas. "Están sanos", ha aclarado José García, delegado de CSIF en el hospital. Además, se están revisando los protocolos de la planta 22 para adaptarlo al hantavirus "por si alguno de los contactos tuviera que ser ingresado en dicha planta", añade SATSE

CCOO, por su lado, ha explicado que la dirección "ha anunciado la contratación de 70 personas, que son los últimos despedidos en abril, un refuerzo absolutamente insuficiente para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales", se queja el sindicato. El sindicato advierte de que la situación"puede comprometer tanto la atención a estos pacientes como el funcionamiento ordinario del hospital y reclama más recursos humanos y garantías para la protección de la salud laboral de toda la plantilla".

Bienestar emocional

SATSE explica también que se va a tener presupuesto adicional para contratar personal. Calculan entre 60 y 80 trabajadores, entre sanitarios y no sanitarios. "El personal contratado, variará dependiendo de la evolución de los contactos, no lo será para atender a estos ingresados, sino para cubrir los huecos del personal que actualmente tiene la formación en Alto Aislamiento pero que trabaja en otros servicios. No se formará a ningún personal contratado. De hecho, actualmente hay enfermeras del Gómez Ulla que están finalizando un curso sobre aislamiento", apuntan.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha dicho también que "se va a tener un especial cuidado por todo lo que tiene que ver con el bienestar psíquico y emocional de estas personas". La comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad está ya en contacto con el personal del Hospital Gómez Ulla para poner en marcha "un programa de seguimiento" para darles soporte.

Datos clínicos

El Gómez Ulla, situado en la zona suroeste de Madrid, en Carabanchel, es un centro que, desde 2011 y aunque depende del Ministerio de Defensa, quedó integrado en la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, como parte de un servicio de interés general.

Este mismo viernes, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), a través de su Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis, y una vez se van conociendo más datos epidemiológicos y clínicos sobre el brote, recomienda que los Servicios de Medicina Intensiva atiendan a los pasajeros de Hondius en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

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Estos espacios "están especialmente diseñados para el manejo de pacientes con las denominadas 'Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo', "entre las cuales, después de los datos conocidos en las últimas horas, hay que considerar a este brote de hantavirus", indican.