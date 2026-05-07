Médicos de familia proponen administrar antihistámicos a los pasajeros asintomáticos del crucero durante 40 días: "Con el covid, nos funcionó"

En la primera oleada de la pandemia de covid-19, en marzo de 2020, hubo un geriátrico en España en el que ningún anciano murió de covid ni tampoco llegó a ingresar. Fue algo excepcional en un momento en que el virus se cebó especialmente con las residencias. Todos aquellos ancianos, sin embargo, pasaron la infección, como demostraron después las pruebas serológicas que les hicieron. Pero fueron asintomáticos. Todos habían sido tratados preventivamente con antihistamínicos para la alergia. Ocurrió en Yepes, Toledo, y el responsable de esta estrategia fue un médico de familia –"médico rural"– ya jubilado: Ignacio Morán.

Su estrategia no fue seguida posteriormente por el Ministerio de Sanidad, que apostó por las vacunas y los antirretrovirales. El experimento del doctor Morán, sin embargo, fue revisado por pares y publicado posteriormente en artículos científicos. Y fue replicado, también con éxito, en Terrassa, por médicos del CAP Anton de Borja de Rubí –que forma parte del Consorci Sanitari de Terrassa– y que defienden ahora administrar preventivamente, durante 40 días, antihistamínicos a todos los pasajeros del crucero de lujo 'MV Hondius', así como al personal sanitario y contactos. En el caso de los sintomáticos, defienden prescribir antihistamínicos junto con azitromicina –un tipo de antibiótico–. "El hantavirus, como el coronavirus, tiene un mecanismo fisiopatológico que es como una tempestad de citoquinas [proteínas del sistema inmunológico]. Es una respuesta inmunológica excesiva para eliminar el virus que acaba destruyendo el pulmón. Creemos que también aquí los antihistamínicos podrían disminuirla", defiende Anna Puigdellívol, médica del CAP Anton de Borja.

El hantavirus no tiene tratamiento específico y los antihistamínicos son fármacos "inocuos" y baratos que "mejoran mucho" las enfermedades infecciosas

El hantavirus no tiene tratamiento específico. Y los antihistamínicos son fármacos "inocuos" y baratos. Lo máximo que puede pasar es que no funcionen en este brote, defienden estos médicos, pero en ningún caso harán daño a los pacientes. De funcionar, ayudarían a contener el nerviosismo y la alerta sanitaria que se ha generado ante un virus que, aunque no es muy transmisible, sí es altamente letal. Y del que además está costando seguir la trazabilidad. Un estudio liderado por Puigdellívol demuestra que, en una población de 140.000 habitantes de Terrassa, los antihistamínicos redujeron a la mitad los ingresos y muertes por covid-19.

"El antihistamínico es un básico que tenemos en la medicina de atención primaria. He usado toda mi vida antihistamínicos como parte del tratamiento de catarros e infecciones respiratorias. Y durante el covid, que era un virus que se comportaba como una bacteria, vimos que los pacientes se curaban", explica a EL PERIÓDICO el médico Ignacio Morán. Morán no garantiza que los antihistamínicos sean "extrapolables" al hantavirus, un virus de una familia diferente a la del covid-19. "Pero actualmente no tenemos ningún arma para tratar esta enfermedad y sabemos que los antihistamínicos mejoran mucho las enfermedades infecciosas. Mejoran el sistema defensivo. Y son inocuos", defiende Morán.

"El antihistamínico es un básico que tenemos en la medicina primaria. He usado toda mi vida antihistamínicos como parte del tratamiento de catarros e infecciones respiratorias" Ignacio Morán — Médico de familia jubilado

"Efecto protector"

En su experiencia, los antihistamínicos –sin tener en cuenta la marca– tenían un "efecto protector" frente al contagio durante el covid-19. Este médico administró una pastilla diaria a todos los residentes durante dos años. "Y si alguno enfermaba le daba también un tratamiento antibiótico. Y funcionaba", defiende Morán. "Mi observación era que, si a una familia con covid o bronquitis le dabas este tratamiento, no ingresaban ni morían. Y si a sus contactos les dabas antihistamínicos no se contagiaban", añade este doctor, que aun así precisa que no puede "garantizar" que funcione.

Tiempo después, la doctora Anna Puigdellívol comprobó este tratamiento en Terrassa. "Nosotras verificamos que las personas que tomaban antihistamínicos tenían menos ingresos y menos mortalidad. Estudiamos a siete centros de cuatro poblaciones diferentes. Vimos que ingresaban menos y morían menos, tanto los vacunados como los no vacunados", defiende Puigdellívol.