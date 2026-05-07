Ingresada la azafata del avión que estuvo en contacto con una de las infectadas por hantavirus que falleció en Sudáfrica

La azafata del avión que iba a trasladar a Países Bajos a uno de los pacientes con sintomatología compatible con hantavirus ha sido ingresada con posible infección compatible con el brote, según la información consultada. La tripulante formaba parte de la aeronave que se iba a hacer cargo del traslado sanitario de una de las enfermas que tuvo que ser trasladada de urgencias desde Johannesburgo a Ámsterdam. La azafata está siendo sometida a pruebas por un posible contagio por hantavirus, según han confirmado las autoridades, después de que medios locales indicaran que se trataba de una azafata de la aerolínea KLM. Se trata del avión que trasladó a una mujer (la pareja del primer fallecido) desde Johannesburgo.

KLM confirmó el miércoles en un comunicado que el Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) notificó a la compañía que la mujer que falleció por hantavirus en Sudáfrica estuvo "brevemente" a bordo de uno de sus aparatos el 25 de abril en Johannesburgo.

"Debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle abordar el vuelo. Lamentablemente, la pasajera falleció posteriormente en Johannesburgo", dijo, al tiempo que expresó sus condolencias a sus familiares.

El citado vuelo despegó de Johannesburgo y aterrizó en Ámsterdam una vez que la pasajera fue sacada del aparato, según KLM, que reseñó que las autoridades estaban contactando con "todos los pasajeros" que iban en el avión.

La confirmación del ingreso de esta azafata se produce apenas unas horas después del traslado a Países Bajos de otros dos pacientes infectados. En este caso se trata de los procedentes de Cabo Verde, que tuvieron que ser atendidos aeropuerto de Gran Canaria por problemas técnicos.

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Tras la incidencia detectada en Gran Canaria, los pacientes fueron transbordados a una segunda aeronave medicalizada, que finalmente partió con destino a Países Bajos. El traslado se realizó siguiendo los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos, en coordinación con las autoridades competentes y la compañía responsable del vuelo.