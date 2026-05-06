La valenciana a bordo del barco del hantavirus rompe su silencio: "Yo me encuentro bien, estamos cuidándonos unos a otros"

"Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo. Yo me encuentro bien". Con estas palabras se expresaba esta tarde Aitana F.V., la oceanógrafa valenciana a bordo del barco afectado por un brote de hantavirus que va rumbo a las Islas Canarias.

La valenciana ha roto su silencio después de varios días en un vídeo de Instagram en el que narra la situación a bordo. "Se están siguiendo los protocolos", sostiene. "El ambiente en el barco sigue siendo positivo y estamos cuidándonos unos a otros", explica en voz en off en un vídeo de las olas del mar grabado desde el crucero MV Hondius. Aitana confirma en su vídeo que las personas afectadas por el virus ya han sido evacuadas.

Los contagios en el buque del hantavirus

El MV Hondius, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, partió del puerto argentino de Ushuaia con destino Cabo Verde y destino final Canarias, transportando a un total de 147 personas: 88 pasajeros y 59 tripulantes. De ellos, 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, procedentes de Cataluña (5), Madrid (3), Asturias (3), Castilla y León (1), Galicia (1) y la Comunitat Valenciana (1).

La alerta sanitaria saltó el pasado 2 de mayo, cuando la OMS recibió la notificación de un brote de enfermedad respiratoria grave de origen inicialmente desconocido a bordo del buque. Las investigaciones posteriores apuntaron al hantavirus como agente causante, una infección transmitida por roedores que puede derivar en un síndrome cardiopulmonar grave y que tiene una tasa de mortalidad elevada una vez que el cuadro clínico se agrava. El Ministerio de Sanidad señaló como foco de contagio una "zona de aventuras" del barco en la que se detectó la presencia de ratas portadoras del virus

El brote se ha cobrado ya tres vidas: una pareja de ciudadanos holandeses y un pasajero alemán. Al menos otro caso, un ciudadano británico, permanece en estado crítico en la UCI de un hospital de Johannesburgo. La OMS ha confirmado dos casos de laboratorio y supervisa otros cinco sospechosos. Actualmente el barco se encuentra en Cabo Verde, donde las autoridades de los estados implicados están llevando a cabo la investigación epidemiológica y las acciones de salud pública necesarias para la prevención y control del brote, garantizando la seguridad sanitaria global.

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La valenciana Aitana F. V. es licenciada en Ciencias del Mar por una universidad valenciana y doctora en Oceanografía Física por la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Investigadora especializada en oceanografía antártica, construyó su carrera científica en el extremo sur del planeta tras instalarse en Nueva Zelanda, donde trabajó en MetOcean Solutions, empresa dedicada al pronóstico marino para el sector privado. En paralelo desarrolló una intensa actividad investigadora: en 2018 dirigía a bordo del buque Tangaroa, del Instituto Nacional de Investigación de Agua y Atmósfera (NIWA), un programa de despliegue de boyas en las aguas profundas del mar de Ross para estudiar la masa de agua más fría y densa del planeta y su relación con el cambio climático. En sus redes sociales se presenta como "exploradora polar" y "entrenadora de alto rendimiento". Su trayectoria le valió en 2023 ser designada jurado de los Premios Jaume I en el ámbito de Protección del Medio Ambiente, uno de los galardones científicos más prestigiosos de España.