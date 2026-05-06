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Brote vírico
Última hora de la evolución del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus, en directo
El navío, que ha registrado tres muertes y siete afectados por este virus, se encuentra fondeado en Cabo Verde
Redacción
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se ha cobrado tres muertes y ha afectado a siete pasajeros, se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de recibir la orden de dirigirse a Canarias o a otro destino. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario.
Por su parte, las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad desmienten esto y se encuentran a la espera de los próximos datos epidemiológicos para determinar la siguiente escala del Hondius. Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.
Clavijo lamenta haber sido excluido del Gabinete de crisis español
Fernando Clavijo, presidente canario, ha criticado haber sido excluido del gabinete de crisis del Gobierno central y ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya contactado con él, teniendo en cuenta que Canarias acogerá el buque. Sí ha informado de que la naviera ha pedido autorización para que el crucero desembarque en Santa Cruz de Tenerife. También ha mostrado su desacuerdo con que la embarcación deba llegar a Canarias.
La escasa información clínica sobre el estado del médico con hantavirus retrasa su traslado a Canarias
Sobre las 23:00 horas de este martes, el Servicio Canario de la Salud (SCS) recibió un requerimiento del Ministerio de Sanidad para activar urgentemente la unidad de aislamiento (UTAM) del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, de modo que pudiera recibir al médico del crucero afectado por hantavirus "en cumplimiento del derecho internacional". El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, remitió de inmediato una misiva en respuesta en la que solicitaba información sobre el estado clínico del paciente para saber los recursos que necesitaría activar. Tras la carta, el requerimiento ministerial fue desactivado y el paciente, en estos momentos, se encuentra aún en el MV Hondius fondeado en las aguas de Cabo Verde desde el 2 de mayo.
La misiva enviada por el SCS solicitaba información clínica del paciente para poder evaluar la situación. En concreto, del médico del crucero, que es el que se encuentra en estado más grave.
Primer caso sospechoso de hantanavirus por contacto fuera del barco
Un ciudadano francés está siendo investigado como caso sospechoso de hantanavirus por contacto con el paciente suizo que ha dado positivo. Según informa BFMTV, viajó en el mismo avión que el caso confirmado que se encuentra bajo tratamiento en Zúrich.
Un pasajero con hantavirus ingresa en Zúrich mientras Sanidad ordena que Canarias sea el destino de los cuidados del Hondius
La gestión del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius suma un nuevo elemento de controversia política. Mientras el Gobierno de España justifica la llegada del buque o el traslado de pacientes a Canarias por razones humanitarias, de proximidad y capacidad sanitaria, las autoridades suizas han confirmado que un pasajero del mismo crucero ha sido hospitalizado en Zúrich tras dar positivo por el virus.
Según informó este miércoles la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, el paciente se encuentra ingresado y aislado en el Hospital Universitario de Zúrich. Las pruebas de laboratorio han confirmado que se trata de la cepa Andes, presente en América del Sur y detectada también en otros casos relacionados con el brote a bordo del Hondius.
La confirmación del caso en Suiza introduce un nuevo matiz en la discusión abierta entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Canarias ha cuestionado que el Ministerio de Sanidad defienda el traslado del operativo a las Islas como única salida viable, al considerar que existen alternativas en otros territorios europeos con unidades especializadas para tratar enfermedades infecciosas de alto riesgo.
Los detalles de la carta que mandó la OMS a Sánchez
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitó ayer martes formalmente por carta al presidente de España, Pedro Sánchez, la colaboración del país para facilitar la llegada del crucero 'MV Hondius' a un puerto español. En el texto de la OMS no se especifica a qué puerto en concreto debe ir el barco.
La petición se enmarca en la gestión del brote de hantavirus detectado a bordo de esta embarcación, con un balance de ocho personas afectadas (tres de esos casos confirmados por un laboratorio) y tres fallecidos relacionados con el mismo viaje, según la actualización de datos que ha hecho la OMS este miércoles.
Pedro Sánchez presidió una reunión sobre la evolución del hantavirus
El destino del crucero de expedición MV Hondius se decidió esta mañana en el Complejo de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza desde las 10:30, hora canaria, una reunión de seguimiento clave para dar respuesta a la petición formal de la Organización Mundial de la Salud, que insta a España a acoger la embarcación en Canarias debido al brote de hantavirus que afecta al pasaje.
La reunión tiene como objetivo coordinar una respuesta que cumpla con el derecho internacional y el deber de auxilio, garantizando al mismo tiempo la seguridad sanitaria del archipiélago. El encuentro cuenta con la presencia presencial de la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, figuras clave para autorizar el atraque y supervisar los protocolos de cuarentena y seguridad ciudadana. Ambos comparecerán en rueda de prensa desde aproximadamente las 13.30 horas.
Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participan por vía telemática. La presencia de Torres es especialmente relevante dada su conexión directa con la realidad administrativa de Canarias y la necesidad de coordinar la logística portuaria con el Gobierno regional.
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