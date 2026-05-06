Última hora de la evolución del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus, en directo

Un pasajero con hantavirus ingresa en Zúrich mientras Sanidad ordena que Canarias sea el destino de los cuidados del Hondius

La gestión del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius suma un nuevo elemento de controversia política. Mientras el Gobierno de España justifica la llegada del buque o el traslado de pacientes a Canarias por razones humanitarias, de proximidad y capacidad sanitaria, las autoridades suizas han confirmado que un pasajero del mismo crucero ha sido hospitalizado en Zúrich tras dar positivo por el virus.

Según informó este miércoles la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, el paciente se encuentra ingresado y aislado en el Hospital Universitario de Zúrich. Las pruebas de laboratorio han confirmado que se trata de la cepa Andes, presente en América del Sur y detectada también en otros casos relacionados con el brote a bordo del Hondius.

La confirmación del caso en Suiza introduce un nuevo matiz en la discusión abierta entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Canarias ha cuestionado que el Ministerio de Sanidad defienda el traslado del operativo a las Islas como única salida viable, al considerar que existen alternativas en otros territorios europeos con unidades especializadas para tratar enfermedades infecciosas de alto riesgo.