Albares, tras su reunión en el Vaticano: "La regularización extraordinaria de inmigrantes es vista como algo positivo"

José Manuel Albares ha llegado este lunes al Vaticano con una reunión prevista con el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, y ha salido también con una audiencia inesperada con el Papa León XIV. El encuentro con el pontífice, no anunciado inicialmente, se ha prolongado durante unos veinte minutos, tras los cuales el jefe de la diplomacia española ha atendido brevemente a la prensa

Según ha explicado el ministro, uno de los temas abordados durante sus encuentros ha sido la inmigración, especialmente con Gallagher. De "esa regularización [...] lo que él ha trasladado es que lo veía como algo positivo, como un gesto positivo", ha explicado.

En cambio, en cuanto a su encuentro con el Papa, Albares ha dicho que durante la conversación han hablado "de sus orígenes españoles gallegos, muy en concreto por vía materna". "España es un país que él conoce bien y desde luego esa audiencia que he tenido con él yo la recibo como un gesto fuerte de reconocimiento y de amistad y de cariño hacia España", ha añadido.

Entre los temas más ligeros ha aparecido también la Sagrada Familia. Albares ha contado que ha comentado con el Papa su reciente paso por Barcelona y el estado final del templo de Gaudí. "Hemos hablado sobre la visita a la Sagrada Familia y, bueno, le he dicho que he estado recientemente por Barcelona, que ya las obras están concluidas", ha dicho.

Ya fuera del ámbito estrictamente vaticano, Albares ha aprovechado para responder a la polémica suscitada en Estados Unidos tras el pronunciamiento de un comité del Congreso que ha cuestionado la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y ha sugerido una eventual mediación del secretario de Estado, Marco Rubio.

Noticias relacionadas

El ministro ha despachado el asunto con una frase seca, pronunciada antes de dar por terminado el encuentro con los periodistas: "La españolidad de Ceuta y Melilla, igual que la de Valladolid y de Santiago de Compostela, está fuera de toda duda".