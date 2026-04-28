Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 28 de abril de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 28 de abril de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 26, 29, 41, 46 y 47 y las estrellas 8 y 9.
El código del Millón ha sido el BRD02586.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- La princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en San Javier
- Muere un joven al tirarse de cabeza al mar en una zona del puerto de Mazarrón donde está prohibido bañarse
- Irrumpe en un narcopiso de Molina de Segura y apuñala a tres hombres que estaban hablando con su mujer
- Habla la víctima del secuestro en la caravana en Murcia: 'Intenté escapar saltando la verja, pero él me agarró del pelo y me arrastró de nuevo dentro
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- Reyerta a ladrillazo limpio de madrugada en Cieza: cuatro individuos lanzan adoquines contra la Policía tras destrozar un restaurante
- Los grandes fondos de inversión se 'comen' las especias murcianas
- Árboles 'irregulares' en Murcia 'por capricho del Ayuntamiento': La interventora señala cinco irregularidades en varias medianas del municipio