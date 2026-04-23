El Gobierno busca impedir que los condenados por acoso a menores puedan ejercer como profesores

El Gobierno ha anunciado una reforma para impedir que los condenados por acoso a menores puedan ejercer como profesores. Una modificación en la ley de protección de la infancia para evitar que se repitan casos como el del docente mallorquín Miquel Roldán, condenado por acoso y que esta semana se ha incorporado a su puesto.

Así lo ha explicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens. Un encuentro en el que se ha abordado por parte de ambas la necesidad de modificar el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021 incluyendo la condena por acoso como motivo para la prohibición de trabajar en profesiones que impliquen contacto habitual con menores de edad. Según ha expresado la ministra, el Consejo de Ministros aprobará próximamente la reforma de la ley.

"La ampliación de la ley irá en muy poco tiempo al Consejo de Ministros y contempla una serie de mejoras y de garantía de derechos para la erradicación de las violencias contra la infancia de un caso particular de aquí de Baleares. Un caso que tiene que ver con condenados por violencia a la hora de ejercer su trabajo en espacios que tiene que ver con niños y niñas. Es una demanda que viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar", asegura Rego.

Prohens agradece el conocimiento de esta situación

Por su parte, la presidenta Marga Prohens ha agradecido que la ministra de Juventud e Infancia estuviera al tanto de esta situación en Baleares, así como su predisposición para afrontar la modificación de la normativa.

"La ministra nos ha hecho saber que conocía este caso y que se están dando pasos desde el Ministerio para solucionar esta laguna. Esperamos que tanto en el Ejecutivo del Gobierno de España como en el Congreso se dé máxima celeridad a esta reforma para proteger siempre el interés superior del menor y poder dar un mensaje de tranquilidad a las familias", destaca Prohens.

Noticias relacionadas

La líder popular ha recordado que el Parlament balear aprobó hace un mes una proposición de ley de su partido que iba en esta misma línea, por lo que confía en que el Gobierno Central lleve a cabo la reforma de la ley lo antes posible.