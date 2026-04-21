La ‘columna vertebral’ que insuflará energía al crecimiento de Murcia.

Murcia no es solo una ciudad en crecimiento; es un polo de atracción económica que lidera el dinamismo en el arco mediterráneo. Sin embargo, cualquier proyecto de expansión —sea un nuevo desarrollo residencial o un polígono industrial de alta tecnología— requiere de un cimiento invisible pero esencial: la energía. Con esta visión de futuro, Red Eléctrica ha iniciado la construcción de la nueva “columna vertebral» del sistema eléctrico de la ciudad y su entorno.

Bajo el lema Más energía para el futuro de Murcia, la compañía de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, impulsa un proyecto estratégico que asimismo refleja un claro compromiso con la sostenibilidad. La iniciativa contempla la construcción de una nueva subestación de 220 kV en Espinardo y la instalación de una línea subterránea de doble circuito de 220 kV que, a lo largo de 11,2 kilómetros, conectará de forma robusta esta nueva infraestructura de la ciudad con las subestaciones de Murcia (en la zona de Patiño) y El Palmar.

«La realización de este proyecto es una respuesta directa a las necesidades presentes y futuras de la ciudad, con una iniciativa a la altura de sus ambiciones y posibilidades», afirma Maite Vela, delegada de Red Eléctrica en la Región de Murcia. «El propósito es dotar a Murcia de una infraestructura de transporte eléctrico de primer nivel que optimizará la viabilidad de nuevos proyectos, tanto urbanísticos como de tipo industrial. Así, se aportarán una fiabilidad y una calidad adicionales para el suministro de la capital, de manera que pueda competir en aún mejores condiciones «, subraya Vela.

Inversión histórica para un sistema más resiliente

La inversión, que asciende a 55,3 millones de euros, no solo busca aumentar la cantidad de energía disponible y la capacidad de recibir aún más en el futuro, sino transformar la calidad del servicio. Y es que al incorporar las ventajas de un sistema más mallado, la red se vuelve mucho más resistente. Porque el mallado es la característica que dota al sistema de la capacidad de redirigir el flujo eléctrico por rutas alternativas, garantizando el servicio al consumidor final.

Este refuerzo es vital para el aporte de potencia desde la red de transporte -que gestiona Red Eléctrica- hacia la red de distribución urbana y periurbana. Con esta ampliación de capacidad, la ciudad podrá afrontar con aún más garantías tanto su transformación económica e industrial como nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida de su ciudadanía.

Una infraestructura de primer nivel que optimizará la viabilidad de nuevos proyectos

El trazado de la energía invisible

El diseño de la línea es una obra de ingeniería pensada para la convivencia urbana. El trazado, íntegramente subterráneo, recorre arterias estratégicas de la ciudad como la avenida Juan Carlos I, la avenida Reino de Murcia, Miguel Induráin, avenida de los Dolores y Ronda Sur.

Obviamente, esta elección no es casual: además de garantizar que la infraestructura final resulte invisible para el ciudadano, eliminando el impacto visual, el soterramiento facilita su integración en una ciudad que apuesta por modelos más sostenibles y verdes.

Compromiso con el ciudadano y el entorno

Las obras, que se extenderán hasta el último trimestre del próximo año pero que solo tendrán afección sobre la movilidad urbana durante 2026, se han planificado para minimizar las molestias a los vecinos. Red Eléctrica trabaja en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para compatibilizar las diferentes fases de trabajos con el tránsito en las zonas por las que transcurrirá la línea y garantizando un resultado en las mejores condiciones en todos los sentidos, también desde la perspectiva de la necesaria calidad de la infraestructura vial una vez finalizadas las obras del trazado subterráneo. De hecho, esta coordinación ha llevado a acelerar las obras de la Ronda Sur y adelantar de manera significativa los plazos inicialmente previstos. Para hacerlo posible, se intensifican los trabajos, incluyendo actuaciones en fin de semana y en horario nocturno, garantizando en todo momento que se desarrollen sin generar molestias a los vecinos. El objetivo es adelantar en mes y medio la apertura al tráfico de la Ronda Sur, que pasaría de mediados de julio al 30 de mayo.

En este sentido, destaca Maite Vela, «nuestra prioridad es que el crecimiento de Murcia vaya de la mano de la eficiencia energética. Con la ejecución de esta obra, no solo se aporta más energía para el futuro de Murcia, sino que lo hacemos bajo los más estrictos estándares de calidad, asegurando que la ciudad esté preparada para los retos energéticos de las próximas décadas”.