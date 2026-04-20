Accidente de tráfico
Cortada la A-3 en Cuenca tras una colisión entre dos camiones que ha causado dos heridos
El accidente, ocurrido en el término del municipio conquense de Honrubia, ha originado un incendio
EP
Dos personas han resultado heridas este lunes tras la colisión entre dos camiones ocurrida en la carretera A-3, dentro del término municipal de Honrubia (Cuenca).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha ocurrido a las 6.48 horas en el kilómetro 170 de la citada autovía, en sentido Madrid. El choque ha provocado el incendio de ambos camiones.
Estas mismas fuentes indican que la autovía ha tenido que ser cortada en sentido Madrid. Se ofrece un paso alternativo en el kilómetro 175, en el desvío a Cañada Juncosa, hasta la incorporación de nuevo a la autovía en Honrubia.
En el lugar están actuando efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Motilla del Palancar, una ambulancia de Urgencias, un médico de Urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.
- La AGA de San Javier figurará en la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor
- Fallece Juan José Parrilla, exjefe de Ginecología del Virgen de la Arrixaca
- En directo: Eldense-FC Cartagena
- La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
- Cierra en Murcia una panadería de toda la vida tras casi medio siglo y su mensaje de despedida está conmoviendo al barrio
- La Región acumula hasta 158 grandes bolsas de suelo para levantar más de 356.000 viviendas pendientes
- Consulta todos los ganadores de la Ruta de las Fortalezas 2026: desde la prueba general hasta las categorías infantiles
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador antiácaros más completo del mercado: esteriliza con luz UV y cuesta menos de 30 euros