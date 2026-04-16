Ministerio de Agricultura
España levanta cinco meses después el confinamiento de las aves de corral al mejorar la situación de la gripe aviar
La medida estaba vigente desde el mes de noviembre
Se ha constatado la ausencia de casos en aves silvestres
EFE
Madrid
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado por completo el confinamiento preventivo a las aves de corral, establecido desde noviembre, para evitar el contagio de gripe aviar ante la evolución favorable de la situación epidemiológica.
Así lo recoge en un orden del Departamento que ha publicado el Boletín Oficial del Estado este jueves y que entra en vigor hoy mismo.
El Ministerio ha tomado esta decisión una vez que se ha constatado la ausencia de casos en aves silvestres y ante la previsión de la subida de las temperaturas, pero manteniendo la aplicación de las herramientas de gestión del riesgo espacial de incursión y presencia del virus en el medio en España.
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