La coordinación sanitaria reduce hasta un 30% la mortalidad y los reingresos en pacientes crónicos: "Salva vidas y reduce costes"

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad, la falta de coordinación entre los distintos niveles asistenciales, como Atención Primaria, hospitalaria y servicios sociosanitarios, es uno de los principales retos estructurales del Sistema Nacional de Salud. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), más de 1,1 millones de muertes en 2022 podrían haberse evitado en la Unión Europea si existieran sistemas sanitarios más eficaces.

La descoordinación sanitaria y sus consecuencias en la salud centran el Informe bienal 2026, que la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha presentado este jueves. El trabajo reúne trece artículos elaborados por diferentes expertos. La principal conclusión es que la coordinación sanitaria "salva vidas y reduce costes. No basta con tener recursos, hay que organizarlo bien", ha señalado en rueda de prensa el presidente de SESPAS, Manuel Herrera.

Ana Magdalena Vargas, autora del artículo 'Impacto de la coordinación en la calidad de la atención y los resultados de salud', ha explicado que un metaanálisis de 105 ensayos clínicos muestra que los modelos de atención coordinada pueden reducir hasta un 30% los reingresos hospitalarios y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y otras patologías crónicas.

Ha subrayado especialmente los riesgos que se producen en el tránsito del hospital al domicilio, uno de los momentos más vulnerables para la seguridad del paciente. La falta de comunicación entre niveles asistenciales, la ausencia de seguimiento estructurado o la fragmentación de la información clínica pueden traducirse en errores de medicación, agravamiento evitable de enfermedades crónicas y nuevos ingresos hospitalarios.

Pacientes crónicos

Sobre la mesa se han puesto datos como que, en España, el 54,3% de la población mayor de 15 años padece al menos una patología crónica, en mayores de 65, esta cifra supera el 80%. La fragmentación entre niveles asistenciales "genera daño evitable al paciente y afecta especialmente a personas mayores y colectivos vulnerables", indican los expertos. Además, la coordinación no solo mejora resultados clínicos, sino que también incrementa la eficiencia y reduce costes derivados de duplicidades y procesos innecesarios.

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Eduardo Satué, presidente saliente de SESPAS y coautor del artículo sobre nuevos modelos de colaboración en los equipos de Atención Primaria, ha subrayado que avanzar hacia una mejor coordinación requiere consolidar equipos realmente multiprofesionales, en los que, además de médicos y enfermeras, se integren de forma más efectiva perfiles como farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos (junto a higienistas dentales), técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) o personal administrativo con mayor protagonismo en la gestión de la demanda.