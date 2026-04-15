La población espera en Murcia 103 días para operarse y 89 para cita con el especialista

La espera para una operación quirúrgica en la comunidad murciana fue en 2025 la octava mayor de España por regiones, de 103 días, aunque está por debajo de la media española, de 121.

Los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad dejan en esta situación en esa región a 34.197 personas, 6.612 de ellas más de 6 meses pendientes.

Para la consulta con un especialista se precisan en Murcia 89 días, la décima posición por autonomías, también por debajo del promedio del país, de 102, pero en 8 de cada 10 casos por encima de los dos meses.

El tiempo medio de espera quirúrgica en España se redujo en un año en 5 días y para el especialista médico, en 3.

Datos nacionales

El tiempo medio de espera para operarse se redujo en el segundo semestre de 2025 a 121 días, cinco menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque con una enorme diferencia por comunidades, ya que mientras en Andalucía se dispararon a 173 y en Cataluña a 142, en Madrid fueron 50 y en el País Vasco, 64.

Así lo revela el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad en el segundo semestre de 2025, cuando el volumen de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente ascendía a 853.509, un 2,5 % más que en el mismo periodo de 2024.

Con ello, la tasa nacional se situó en 17,69/1.000 habitantes, aunque difiere mucho según las autonomías: las más altas parecen en Cantabria (24,92); Cataluña (24,84); La Rioja (23,8) y Andalucía (23,51), mientras que las más bajas se registran en la Comunidad Valenciana (9,91), seguida de Castilla y León (10,57); País Vasco (10,81) y Madrid (11,23).

El 21,6 % espera más de seis meses para operarse

El nuevo balance arroja una espera media para someterse a una operación no urgente de 121 días, frente a los 126 de 2024.

Varias comunidades superan esa media, encabezadas por Andalucía, con 173; Cataluña (142); Cantabria (137); Extremadura (135) y Aragón (132). Muy por debajo, por el contrario, están Madrid (50); País Vasco (64); Galicia (73) o La Rioja (78).

Del mismo modo, bajó el número de pacientes que esperan más de seis meses, que suponen el 21,6 % del total, 1,3 puntos menos que el año pasado.

No obstante, ese porcentaje se supera ampliamente en Andalucía (32,2 %); Cataluña (32 %) o Cantabria (26,2 %). Por el contrario, en Madrid fue de apenas el 0,8 %, en el País Vasco, del 2,3 % y en Galicia, del 5,7 %.

Se reduce la espera a la consulta con el especialista a 102 días

A 31 de diciembre de 2025, 84,42 de cada 1.000 personas estaban aguardando su primera consulta en atención especializada hospitalaria, una tasa 1,2 puntos superior a la del mismo periodo de 2024.

Por el contrario, se esperaron menos días para ella, en concreto 3, hasta los 102. El 61,5 % de los pacientes tenía una cita asignada para más de 60 días.

Por comunidades, donde más esperaron al especialista fue en Navarra (152 días); Aragón (138); Andalucía (136); Cataluña (120) y Extremadura (112), mientras que en La Rioja lo hicieron 32, menos que en País Vasco (49); Cantabria (61); Galicia (63); Castilla-La Mancha (64); o Madrid (68).

Cirugía Plástica y Traumatología, las que más espera tienen

En total, los hospitales de la red del SNS realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera.

La especialidad más sobrecargada para operarse es Cirugía Plástica, con 269 días, seguida de Neurocirugía (172); Angiología y Cirugía Vascular (151). Mientras, las menos congestionadas fueron Dermatología (64 días), y Cirugía cardíaca y Oftalmología, ambas con 77 días.

Respecto a los cinco procesos quirúrgicos sujetos a garantía de tiempo de espera en el SNS (180 días), el 'by-pass' coronario acumula una espera media de 54 días, con un 1,6 % de los pacientes que aguardan más de ese máximo establecido.

Le sigue cirugía cardíaca valvular (71 días y 6,9 % de pacientes); cirugía de cataratas (68 y 2,6 %); el recambio de cadera, con 98 días, y el de rodilla, con 105, son los procedimientos con mayor demora media y porcentaje de pacientes que superan los tiempos máximos (13,7 y 15,9 % respectivamente).

En total, los hospitales de la red del SNS realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera.

Mientras, en consultas externas, las mayores esperas se produjeron en Traumatología, con 132 días, y Dermatología (127). En el otro extremo está Cirugía General con un promedio de 61 días, Ginecología (64) y Cardiología (68).