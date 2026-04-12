Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de abril de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 5 de abril de 2026 es: 04, 11, 40, 32, 54, siendo el número clave el 6.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- En directo: Nástic de Tarragona-Real Murcia
- Una sentencia del Supremo abre la puerta a devoluciones millonarias de IVA para los regantes murcianos
- En directo: FC Cartagena-Antequera
- El Ayuntamiento de Lorca 'recluta' a medio centenar de vencejos para luchar contra plagas de insectos
- La Región de Murcia sigue siendo en 2026 la Comunidad con mayor tiempo de espera para tramitar las ayudas a la dependencia
- Llega el gran día de los sardineros: este es el programa de este sábado 11 de abril de las Fiestas de Primavera 2026
- Alta tensión en el Centro Penitenciario de Campos del Río: denuncian situaciones muy violentas, actuaciones arbitrarias y faltas de respeto del director
- La lluvia no frena al Entierro en su 175 aniversario