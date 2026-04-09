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Un moto-almuerzo solidario en Murcia por Carmen: una niña con dos enfermedades raras
El evento tendrá lugar el próximo 19 de abril en el Jardín Miguel Ángel Blanco de Cobatillas
Carmen es una niña con dos enfermedades raras: displasia cleidocraneal y microdelección 15q. 11.2. Sufre desplasia dorsal y y una deformación en el pecho. Es la única persona de la Región de Murcia sin clavícula. Probablemente tenga que ser operada por varios motivos. Una de ellas dental. También tiene una alteración genética en el cromosoma 6 y 15, lo que hace que tenga un retraso en el desarrollo, problemas con el lenguaje y de memoria. Además, sufre riesgo de padecer de osteoporosis a muy temprana edad.
Es por ello que, en beneficio de Carmen, el próximo 19 de abril se ha organizado un moto-almuerzo solidario en el Jardín Miguel Ángel Blanco de Cobatillas. A partir de las 10 de la mañana, los asistentes podrán disfrutar de paella, mercadillo y sorteos. Deportistas murcianos como Pedro Acosta o Hugo López han participado donando alguna que otra camiseta que será sorteada entre los presentes.
El evento ha sido organizado por la Peña Motera Argaricos e Iván, el padre de la niña, que también sufre otra enfermedad rara.
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