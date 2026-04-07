León XIV
Viaje del papa a Canarias: encuentro con migrantes, misa masiva en Tenerife y una agenda todavía sin confirmar
León XIV visitará Gran Canaria y Tenerife entre el 6 y el 12 de junio en el que será el primer viaje de un Pontífice a las Islas, con un coste estimado superior a los 15 millones de euros
María Alfonso Rodríguez
La visita del papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio incluirá paradas en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Barcelona, con un coste estimado de al menos 15 millones de euros.
Así lo ha confirmado Fernando Giménez Barriocanal, uno de los coordinadores nacionales del viaje del pontífice, en una rueda de prensa en la que se han presentado aspectos organizativos y financieros del mismo, además del logo y el lema de la visita, Alzad la mirada.
El papel de Canarias en la visita del papa a España
Canarias tendrá un papel destacado dentro del recorrido previsto. Según la Conferencia Episcopal Española (CEE), la elección del Archipiélago responde en parte a la intención de situar el foco en territorios “especialmente vinculados al fenómeno migratorio”, por lo que consideran evidente que el papa mantendrá contacto con migrantes durante su estancia en las Islas.
Además, en Tenerife está prevista una misa multitudinaria el 12 de junio, uno de los actos programados dentro de la visita al Archipiélago.
Desde la CEE esperan que más del 50% de la financiación del viaje dependa de ayudas privadas. Asimismo, ya hay más de 5.000 ciudadanos inscritos como voluntarios para colaborar en la organización de la visita. Asimismo, el coordinador nacional ha subrayado que el cálculo que hacen del impacto económico que tendrá la visita del pontífice será "en cualquier caso" superior a los 100 millones de euros.
A falta de que la Santa Sede confirme la agenda definitiva, la Conferencia Episcopal mantiene abiertas varias incógnitas sobre el recorrido del pontífice. No obstante, sí se ha avanzado que, por primera vez en la historia, un papa visitará las Islas Canarias.
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