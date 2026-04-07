Primeras instantáneas
Estas son las espectaculares imágenes que ha captado la misión Artemis en su recorrido por la cara oculta de la Luna
La Casa Blanca ha compartido las primeras fotografías del eclipse solar y el famoso "earth rise" captadas por los astronautas de Artemis
Valentina Raffio
Las primeras imágenes captadas por la misión Artemis en su recorrido por la cara oculta de la Luna ya están aquí. Y son espectaculares. El perfil oficial de la Casa Blanca ha compartido dos instantáneas en las que se pueden observar algunos de los momentos más mágicos del trayecto que anoche vivieron los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen durante su travesía lunar. En la de las imágenes puede verse un espectacular eclipse captado en el momento exacto en que la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y el sol. En otra, puede apreciarse el mágico momento del "Earth Rise" en el que los astronautas, tras quedar totalmente incomunicados en su paso por el lado oculto de la Luna, volvieron a percibir la silueta de nuestro planeta.
Todo apunta a que en las próximas horas se publicarán más imágenes de la expedición. Según reporta la NASA, mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna, la tripulación ha fotografiaco y descrito "cráteres de impacto, antiguas coladas de lava y grietas y crestas superficiales formadas a medida que la Luna evolucionaba con el tiempo". También se han retratado "diferencias de color, brillo y textura" hasta ahora desconocidas que podrían dar pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar.
Suscríbete para seguir leyendo
- David García, usuario desconectado de la red eléctrica: “En los últimos 5 años no he tenido ningún gasto de luz”
- Ya hay retenciones en la confluencia del Arco Noroeste
- Confirmado por Hacienda: Murcia activa nuevas deducciones en la Renta 2025 para gafas, gimnasio y coche eléctrico
- Construirán dos glorietas por más de un millón de euros para mejorar la seguridad vial en Cartagena
- Viaje al interior de un búnker en Murcia preparado para resistir la guerra: puerta de 350 kilos, filtro nuclear y autonomía total
- Caos en las nóminas de la Región: el retraso de las cotizaciones obliga a rehacer miles de pagos
- El Concurso Nacional de Michirones y la inauguración de los espacios sardineros: este es el programa de hoy para las Fiestas de Primavera del 2026
- Los murcianos cambian el Domingo de Resurrección por el de la barraca en un Malecón convertido en parque temático de la huerta